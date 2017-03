Vstup Turecka do EÚ je v súčasnosti úplne vylúčený

Ohodnoť článok

(TASR) – Volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v blížiacich sa voľbách, bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz považuje vstup Turecka do Európskej únie momentálne za vylúčený.

Turecko sa vzdiaľuje od EÚ

“Za súčasných okolností je vstup (Turecka) do EÚ úplne vylúčený,” vyhlásil pre piatkové vydanie regionálneho denníka Rheinische Post. Na margo verbálnych útokov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana voči Nemecku i ďalším členským krajinám Únie Schulz povedal, že “každý z premiérov európskych krajín by mu mal jasne povedať, že v súčasnosti prekračuje všetky hranice”. Sankcie finančného charakteru voči Turecku však Schulz vníma so skepsou. “Jestvujú platby v rámci dohody o utečencoch, ktorými nepodporujeme pána Erdogana, ale v Turecku žijúcich utečencov. Ak by sa tu krátilo, pocítili by to nepraví,” podčiarkol.

