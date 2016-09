Včerajší deň cestovného ruchu oslávia Kežmarčania v piatok pátračskou akciou

Ohodnoť článok

Kežmarok 28. septembra (TASR) – Hoci Svetový deň turizmu pripadá každoročne na 27. septembra, v Kežmarku ho oslávia v piatok 30. septembra. V spolupráci so združením Šport pre všetkých samospráva pripravila športovo-kultúrnu akciu Nočný Kežmarok, ktorá bude rozdelená na dve časti.

Deň cestovného ruchu

Nočný beh sa začne o 19.00 h od radnice po približne 5 km okruhu historickým centrom mesta. „Zašportovať si môžu bežci v dvoch kategóriách, a to dievčatá a chlapci do 18 rokov, a ženy s mužmi nad 18 rokov. Prezentácia sa začne o 17.30 h,“ uviedla Zuzana Vojtasová z organizačného tímu. Pre deti si organizátori pripravili tajomnú súťaž, ktorej cieľom je priblížiť históriu mesta a prostredníctvom indícii priviesť malých Kežmarčanov a ich rodičov k turisticky známym miestam. „V Kežmarku prvýkrát zrealizujeme pátračskú hru s názvom Spoznaj Kežmarok. Je určená pre dvojice, v zložení dospelý a dieťa do 12 rokov. Úlohou bude za čo najkratší čas prejsť sedem stanovíšť, získať indície a vylúštiť tajničku,“ priblížila organizátorka podujatia Gabriela Bodnárová.

Na stanovištiach umiestnených pri historických pamiatkach mesta na súťažiacich počkajú tajomné postavy. „Odpovede na záhadné otázky budú indíciou na nájdenie ďalšieho stanovišťa a zároveň poslúžia na vylúštenie tajničky. Takto budú rodiny spoznávať historické mesto,“ spresnila zámer súťaže Bodnárová. Prezentácia účastníkov do hry sa začína o 19.00 h, začiatok je naplánovaný na 20.00 h. Družstvá si potrebujú vymyslieť súťažný názov. Potrebné si je priniesť baterku, prípadne iné svietidlo, písaciu potrebu a vhodné sú aj reflexné označenia. Atmosféru okrem fanúšikov družstiev prinesie aj sprievodný program v podaní domácej skupiny Albatros.

