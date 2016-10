Ohodnoť článok

Bratislava 21. októbra (TASR) – Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave varuje vodičov: Počas víkendu čakajú vodičov v Bratislavskom kraji dopravné obmedzenia.

Obmedzenia sú plánované v priebehu víkendu na cestách v Bratislavskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa KR PZ Lucia Mihalíková.

“Diaľnica D2 v úseku Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane tunela Sitina, pravej (západnej) tunelovej rúry od 58 km po 61,9 km a ľavej (východnej) tunelovej rúry od 63 km po 57,75 km bude úplne uzatvorená v čase od 22.00 h dnes do 10.00 h v sobotu (22. 10.); od 22.00 h v sobotu do 10.00 h v nedeľu (23. 10.); od 22.00 h v nedeľu do 04.00 h v pondelok (24. 10.),” uviedla hovorkyňa.

Asanácia oceľovej lávky

Ďalej informovala, že doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Podľa jej slov bude z dôvodu asanácie oceľovej lávky nad cestou na Mlynských Nivách úplne uzatvorená komunikácia Mlynské Nivy v úseku Karadžičova – Svätoplukova. “Obchádzka úseku bude vyznačená a vedená po priľahlých komunikáciách,” dodala.

Zvýšte opatrnosť

Polícia zároveň žiada vodičov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a riadili sa príslušným dopravným značením.

