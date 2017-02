Británia v marci uzatvorí hranice

Ohodnoť článok

(TASR) – Britská premiérka Theresa Mayová je pripravená v marci oznámiť ukončenie voľného pohybu osôb pre nových migrantov prichádzajúcich do Európskej únie. Má sa tak stať v rovnaký deň, ako ministerská predsedníčka formálne odštartuje vyjednávanie o tzv. brexite.

Hranice sa zatvoria

Na svojej webovej stránke o tom v noci nadnes informoval denník Daily Telegraph. Podľa zmieneného periodika by mala premiérka tiež oznámiť, že obyvatelia EÚ, ktorí vycestujú do Británie po aktivovaní článku 50, už nebudú automaticky disponovať právom zostať v Spojenom kráľovstve natrvalo. Ďalej sa očakáva, že Mayová ohlási, že práva migrantov, ktorí prídu do Británie pred predpokladaným posledným – marcovým – termínom, budú chránené len v prípade, ak budú mať britskí občania žijúci inde v Európe zaručené rovnaké podmienky.

Britský euroskeptický konzervatívny zákonodarca Iain Duncan Smith tvrdí, že pripravovaným premiérkiným vyhlásením sa ukáže, že Mayová sa ujíma kontroly nad britskými štátnymi hranicami a zároveň vyjasňuje situáciu pre 3,6 milióna európskych migrantov, ktorí už v Spojenom kráľovstve žijú. Avizované vyhlásenie zároveň znamená, že posledný termín pre migrantov z EÚ pravdepodobne nastane okolo 15. marca, ak britský parlament odobrí návrh zákona o článku 50, analyzuje Daily Telegraph.

Takýto vývoj však podľa Telegraphu postaví Mayovú do konfliktu s Úniou, ktorá na premiérku nalieha, aby aktivovanie procesu odchodu svojej krajiny z EÚ odložila až do roku 2019. Ministri britskej vlády však vyjadrujú obavy, že vyčkávanie do ukončenia vyjednávania povedie k masívnemu prílevu európskych migrantov do Spojeného kráľovstva ešte pred “brexitom”.

