Trumpova administratíva vysiela sudcov do migračných centier

Ohodnoť článok

(TASR) – Ministerstvo spravodlivosti USA vysiela sudcov do migračných centier po celej krajine s cieľom urýchliť vybavovanie prípadov nelegálnych prisťahovalcov a ich prípadné deportácie.

Tip redakcie: Ofenzívu voči Rakke podporia stovky príslušníkov námornej pechoty USA

Sudcovia priamo v centre diania

V rámci prvej vlny by malo byť vyslaných 50 sudcov do migračných detenčných centier v Kalifornii, Chicagu a iných častiach USA. Vyplýva to z listu, ktorý sudcom rozposlalo federálne ministerstvo spravodlivosti. Podľa nemenovaných zdrojov citovaných agentúrou Reuters by sudcovia mali pracovať od skorého rána do neskorého večera v dvoch pracovných zmenách. Malo by ísť o dobrovoľníkov, ktorí by sa striedali v jedno až dvojmesačných cykloch. Ak sa nenájde dosť dobrovoľníkov, ministerstvo zvažuje, že bude sudcov na terénne misie do migračných centier prideľovať. Ich úlohou bude posudzovať jednotlivé prípady migrantov a rozhodovať o tom, či môžu v USA zostať alebo či ich čaká deportácia.

Americký prezident Donald Trump 25. januára vydal dekrét o urýchlení deportácií nelegálnych migrantov a ich zadržiavaní v detenčných centrách až do posúdenia ich prípadov. Podľa odhadov sa v USA nachádza okolo 11 miliónov nelegálnych prisťahovalcov. Americké súdy v súčasnosti riešia viac ako 550.000 prípadov migrantov a mnohé z nich sú vyťažené už na niekoľko rokov dopredu. Priamo v migračných centrách doposiaľ pôsobí len malé množstvo sudcov.

Čítaj tiež:

15 zaujímavostí o udeľovaní Oscarov. Oscarová soška váži 4 kg

Dôvod, prečo tento chlapec na fotografii plače, vás dojme

Na čo nezabúdať pri údržbe bazéna