Trump sa stretol so šéfmi technologických gigantov

Ohodnoť článok

Trump povedal šéfom technologických gigantov: Sme tu pre vás, chceme vám pomáhať

(TASR) – Novozvolený americký prezident Donald Trump povedal v stredu skupine výkonných šéfov technologických spoločností, aby neváhali priamo jemu zatelefonovať, keď budú potrebovať pomoc vo svojej inovatívnej práci.

Tip redakcie: Ako si spríjemniť dlhé zimné večery

Trump povedal šéfom, že je tu pre nich, aby im pomohol

“Chceme od vás, aby ste pokračovali vo svojej neuveriteľne novátorskej práci,” povedal Trump výkonným riaditeľom a ďalším vrcholným predstaviteľom technologických gigantov na začiatku technologického summitu v newyorskom mrakodrape Trump Tower. Medzi prítomnými predstaviteľmi boli známe mená ako Tim Cook z firmy Apple, Elon Musk z Tesly, Jeff Bezos z Amazonu, Sheryl Sandbergová z Facebooku či Larry Page a Eric Schmidt z Google. V záberoch médií bolo vidieť týchto hostí, ako sedia okolo rokovacieho stola. “Toto je naozaj úžasná skupina ľudí,” povedal Trump.

Jeho vyjadrenie malo ďaleko od tvrdých výrokov, ktoré z rôznych dôvodov vyslovil počas volebnej prezidentskej kampane o niektorých technologických spoločnostiach. Vyčítal im napríklad, že presúvajú výrobu mimo územia Spojených štátov a ukladajú zisky v zahraničných daňových rajoch.

Diskutovalo sa aj o pracovných miestach

Novozvolený prezident ďalej prisľúbil, že jeho administratíva “tu bude pre vás”. Skupine výkonných šéfov týchto firiem, z ktorých mnohí sú miliardári – tak ako on, povedal: “Som tu a chcem vám pomáhať, aby sa vám, ľudia, darilo.” Trump, sediaci vedľa novozvoleného viceprezidenta Mika Pencea, dodal: “Zavoláte mojim ľuďom, zavoláte mne. To je jedno. Nemáme tu žiadnu oficiálnu organizačnú štruktúru.”

Žiaden z podnikateľských lídrov sa s novinármi nerozprával, keď kráčal cez halu Trump Tower na stretnutie. Novinárov najprv do miestnosti pustili, ale potom museli vyjsť von. Trumpov dočasný tím neskôr zverejnil vyhlásenie, podľa ktorého sa na stretnutí diskutovalo o témach ako tvorba pracovných miest pre amerických robotníkov, obchodovanie s Čínou, znižovanie daní, návrat ziskov technologických firiem do USA a zlepšovanie americkej kyberbezpečnosti. Vo vyhlásení sa tiež uvádzalo, že stretnutie sa konalo s cieľom “začať rozhovor a partnerstvo, aby sa podporilo zavádzanie inovácií a vytváralo sa viac pracovných miest v USA, obzvlášť pre robotníkov”.

Zúčastnili sa majiteľia najväčších spoločností

Na stretnutí sa zúčastnili aj Trumpove deti Ivanka Trumpová, Donald Trump jr., Eric Trump a jeho zať Jared Kushner. Trump pozval výkonných šéfov alebo vrcholných predstaviteľov spoločností Microsoft, Amazon, Oracle, Intel, IBM, Cisco, Facebook, Tesla, Google a Palantir Technologies. Do očí bila jedna vec: medzi pozvanými nebol predstaviteľ sociálnej siete Twitter, ktorú Trump často používal počas predvolebnej kampane na priame komunikovanie s miliónmi ľudí. Predstaviteľ dočasného Trumpovho tímu povedal, že Twitter nebol pozvaný, “lebo nie je dosť dôležitý”. Mnohé médiá však s odvolaním sa na dobre informované zdroje napísali, že išlo o odplatu za to, že Twitter odmietol povoliť smajlíkovú verziu hashtagu CrookedHillary (Kriváčka Hillary). Trumpov štáb chcel počas volebnej kampane zverejniť obdobu smajlíka, ktorý by znázorňoval malé žlté vrece peňazí, ako ho práve odnášajú alebo kradnú. Mala to byť náhrada za spomínaný hashtag CrookedHillary.

Trump navrhol technologickým lídrom stretnutia aj v budúcnosti, možno raz štvrťročne, uviedol dočasný tím vo vyhlásení.

Čítaj tiež:

Snapchat: Z apky na posielanie „nahotiniek“ sa stal silný marketingový nástroj

Rosnefť expanduje do Stredomoria

Ozveny čiernych dier spochybňujú teóriu relativity