Tornáda zanechali v Louisiane spúšť

Ohodnoť článok

(TASR) – Najmenej 28 ľudí utrpelo zranenia v americkom štáte Louisiana, keď sa nad ním v utorok popoludní (miestneho času) prehnalo najmenej päť tornád. Tornáda zasiahli následne aj územia štátov Mississippi a Alabama.

Tip redakcie: Elon Musk a jeho šialené nápady. Pri niektorých môžete aj umrieť

Tornáda napáchali škody hlavne v New Orleans

Jedno z tornád zasiahlo aj mesto New Orleans a jeho okolie. V meste i v celom štáte z preventívnych dôvodov vyhlásili stav ohrozenia, keď meteorológovia varovali pred silnými búrkami, ktoré by mohli prerásť do tornád. Sila vetra sa napokon pohybovala od 179 do 218 km/h. Tornáda napáchali veľké materiálne škody. Guvernér štátu Louisiana, John Bel Edwards, uviedol, že “vzhľadom na rozsah škôd je zázrak, že nie je viac zranených a žiadne obete na životoch”.

Len v New Orleans je značne poškodených asi 60 budov. Na mnohých miestach Louisiany boli poškodené elektrické vedenia a cesty zablokovali trosky z domov a popadané stromy. Bez dodávky elektrického prúdu sa ocitlo približne 50.000 obyvateľov štátu, z toho 10.000 v oblasti New Orleans. Okrem silného vetra pomerne veľké škody na majetku napájalo aj krupobitie, keď krúpy mali miestami priemer aj okolo desať centimetrov. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer ubezpečil, že aktuálnu situáciu v Louisiane pozorne sleduje aj prezident USA Donald Trump.

Čítaj tiež:

5 kníhkupectiev, ktoré sú pravdepodobne najkrajšie na svete

Workoholické jadro – základ každej úspešnej korporácie

Palestínske vedenie žiada svet o okamžitú reakciu na najnovšie kroky Izraela