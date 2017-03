Tillerson: USA v spolupráci s Čínou prinútia KĽDR zmeniť kurz

Ohodnoť článok

(TASR) – Spojené štáty budú spolupracovať s Čínou, aby donútili Severnú Kóreu vydať sa lepšou cestou. Na spoločnej tlačovej konferencii s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Iom to dnes v Pekingu povedal šéf americkej diplomacie Rex Tillerson.

Nebezpečie na Kórejskom polostrove

Obaja ministri zahraničných vecí sa zhodli v názore, že situácia na “(Kórejskom) polostrove je v súčasnosti pomerne napätá”, pričom podľa Tillersona hrozby spôsobené neochotou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zriecť sa svojho programu jadrového vyzbrojovania dosiahli “pomerne nebezpečnú úroveň”. Washington a Peking sa spoločne pokúsia prinútiť Severnú Kóreu, aby “zmenila kurz,” dodal Tillerson.

V Japonsku a Južnej Kórei, odkiaľ pricestoval do Pekingu, Tillerson tento týždeň naznačil, že Spojené štáty by svoju politiku voči izolacionistickému režimu KĽDR mohli pritvrdiť, pričom podľa neho nie je vylúčené ani použitie preventívnej vojenskej sily. Americká politika “strategickej trpezlivosti” so Severnou Kóreou sa skončila, takže “na stole sú všetky možnosti”, povedal v piatok Tillerson v juhokórejskom Soule.

Čínsky minister zahraničných vecí naopak pri riešení severokórejských jadrových ambícií uprednostňuje úlohu diplomacie, čo potvrdil aj na dnešnej tlačovej konferencii s Tillersonom. “Na riešenie severokórejského problému je potrebné prísne dodržiavanie sankcií, ako aj dialóg,” povedal Wang I, pričom mal na mysli obnovenie šesťstranných rozhovorov o jadrovom odzbrojení Pchjongjangu, ktoré v roku 2008 uviazli na mŕtvom bode. Ich účastníkmi boli KĽDR, Južná Kórea, Čína, Japonsko, Rusko a USA. Wang I okrem iného uviedol, že s Tillersonom diskutoval aj o rozmiestnení amerického systému protiraketovej obrany THAAD v Južnej Kórei, s čím Čína rozhodne nesúhlasí, pretože podľa Pekingu ide o narušenie jeho strategických záujmov.

