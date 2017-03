Sýrska armáda dobyla pevnosť islamistov pri Palmýre

Ohodnoť článok

(TASR) – Sýrska armáda dobyla pevnosť tzv. Islamského štátu (IS) na západnom vstupe do antického mesta Palmýra. Informovala o tom dnes agentúra TASS s odvolaním sa na televíziu al-Manar.

IS ustupuje z Palmýri

Podľa televízie sa pevnosť IS nachádzala na kopci, vládne sily ale zlomili odpor nepriateľa a ten sa dal v panike na ústup. Ako pripomenul TASS, militanti z IS obsadili Palmýru prvýkrát v máji 2015. Sýrska armáda s podporou ruského letectva znovudobyla mesto koncom marca 2016. Militanti z IS opäť získali kontrolu nad Palmýrou v decembri. Ofenzíva vládnych síl a ich spojencov, podporovaná zo vzduchu náletmi ruských lietadiel, s cieľom dobyť Palmýru sa začala v polovici januára. Ich najnovší postup smerom k Palmýre sa odohral len niekoľko dní po tom, ako IS stratil kontrolu nad mestom al-Báb, ktoré sa tak ocitlo v rukách tureckých vojakov a jednotiek sýrskej opozície podporovaných Tureckom.

