Sýria: Prímerie sa dodržiava, prísun humanitárnej pomoci však viazne

Istanbul/Bejrút 15. septembra (TASR) – Prímerie v Sýrii sa naďalej všeobecne dodržiava, aj keď sa objavil menší počet hlásení o jeho porušení. Do krajiny sa však stále nedostali dodávky humanitárnej pomoci, uviaznuté na hranici s Tureckom, informovala s odvolaním sa na aktivistov agentúra DPA.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), monitorujúce konflikt v Sýrii prostredníctvom siete aktivistov, oznámilo, že napriek zastaveniu vojenských akcií, ktoré platí od pondelkového večera, zatiaľ do Sýrie zjavne nevstúpili nákladné vozidlá s pomocou.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun predtým uviedol, že približne 20 nákladných vozidiel čaká na hranici s Tureckom. V obliehaných alebo ťažko dostupných oblastiach Sýrie pritom pomoc naliehavo potrebujú státisíce ľudí.

“Mnoho ľudí zomiera v dôsledku chudoby a chorôb a pre nedostatok zdravotnej pomoci,” povedal Pan s výzvou na zavedenie opatrení, ktoré by zaistili bezpečnosť ľudí dopravujúcich pomoc.

Sýrska vláda nesúhlasí s tým, aby do krajiny vstupovala pomoc bez jej súhlasu. Povstalci zasa žiadajú, aby pomoc neprechádzala cez určité oblasti, ktoré ovládajú sily verné vláde prezidenta Bašára Asada.

