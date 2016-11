Ohodnoť článok

Svetový deň pozdravu

Dobrý deň, ahoj, čau, nazdar, sawas…. Počuli ste už o svetovom dni pozdravov? Tento deň sa oslavuje už od roku 1973, pričom vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom. Je to jeden z dní, ktoré majú naozaj hlbokú a silnú myšlienku, nakoľko poukazuje na dôležitosť osobnej komunikácie. Komunikácia (či už osobná alebo virtuálna) je vo všeobecnosti veľmi dôležitá pre zachovanie mieru o ktorý by sme sa mali snažiť nie len v rámci domova ale aj z pohľadu národa či sveta.

Autormi tejto myšlienky boli dvaja bratia MacCormak, ktorí sa snažili počas už spomínanej vojny nájsť spôsob, ako by mohli zastaviť všetky vojny sveta. Práve v ich hlave sa zrodila myšlienka, že by sme mali čo najviac ľudí pozdraviť a obetovať im vľúdny pohľad, milý úsmev. Napokon sa zhodli na tom, že by každý človek mal v tento deň pozdraviť aspoň 10 ľudí, nakoľko verili, že práve rozhovorom môže pomôcť k tomu, aby nevznikali vojny. A ako inak začať rozhovor ako pozdravom?

Svetový deň pozdravu si pripomínajú ľudia vo viac ako 180 krajinách po celom svete, pričom sa k tomuto dňu pripojilo aj niekoľko nositeľov Nobelovej ceny, ktorí o ňom povedali, že ide o veľmi dobrý nástroj, ktorý dokáže zachovať mier.

Dobrý deň – slovensky

Good day / Hello – anglicky

Guten Tag – nemecky

Jó napot – maďarsky

Bonne journée – francúzsky

Mirëdita – albánsky

добър ден (dobŭr den) – bulharsky

你好 (Nǐ hǎo) – čínsky

