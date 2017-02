Na čo nám je svetový deň bez mobilu? A viete, že je práve dnes?

Ohodnoť článok

„V reštaurácii pri stole sedí mladý párik. Ona a on. Čakajú na jedlo. Nerozprávajú sa. Obaja držia v ruke svoje smartfóny a celú svoju pozornosť venujú rozsvieteným displejom. Nie päť minút, ani desať. Celých takmer dvadsať minút. Dokým im porcia večere nepristane pred nosom. Smartfóny položia vedľa taniera, tak, aby na ne dovideli, zaželajú si dobrú chuť, začnú jesť a očami stále sledujú dianie na displeji.“ Určite to poznáte, jednoducho dvaja čo si spolu „vyšli“. Romantika ako lusk.

Preč s telefónmi aspoň na jeden deň

Štatistika hovorí jasne, denne si kontrolujeme mobilný telefón v priemere 80 až 100 – krát. Asi by bolo naivné myslieť si, že práve dnes v Svetový deň bez mobilného telefónu, necháme smartfón doma. Čo však môžeme urobiť bez toho, aby nám hrozil pracovný, rodinný, či spoločenský kolaps? Možno postačí krátko sa zamyslieť. Koľkokrát za deň si kontrolujeme smartfón my? Resp. koľkokrát ho skontrolujeme úplne zbytočne? Bez pípnutia, bez šťuchnutia, len tak z nudy, či zo zvyku. Koľko zbytočných, nič nehovoriacich statusov, správ posielame do sveta? Znervózňuje nás, keď už viac ako sedem minút nezapípal?

Pravdou je, že len málo študujúcich, pracujúcich, vo svete spoločenského diania žijúcich si deň, nedajbože život, bez mobilného telefónu vedia predstaviť. Tento techno fenomén sa zaradil medzi prudko užitočné, no zároveň aj prudko návykové artikle. Je len na slobode ducha a sile osobnosti, či smartfón povýšime na svojho neohrozeného „šéfa“, ktorý panuje nad našou mysľou i celým našim voľným časom, alebo sa jeho šéfom staneme my a dokážeme ho aspoň na dve, tri, štyri hodiny opustiť bez toho, aby nás v mysli mátal. A samozrejme bez toho, aby bol tým prvým, čo chytíme do ruky a skontrolujeme po hodinovom odlúčení, či výdatnom spánku.

Svetový deň bez mobilného telefónu podporuje aj výrobca smartfónov ASUS. ASUS nechce, aby ste svojim smartfónom dali a podriadili všetko. Práve naopak, všetka tá sila, výkon, enormná výdrž majú slúžiť vám. A presne v tomto duchu sú aj zariadenia vyrábané. Vynikajúce fotoaparáty pre nečakané zážitky, možnosť využiť smartfón ako power banku a nabiť iné zariadenie bez „šťavy“, perfektná kvalita a odolnosť tela a displeja majú byť vždy pripravenými pomocníkmi, alias služobníkmi. A keď príde čas odložiť ich, urobte to. Bez výčitiek, bez nervozity, slobodne. Veď najvhodnejší čas je predsa práve dnes.

