Summit: Hollande prišiel na summit s “bratislavským plánom” pre Európu

Bratislava 16. septembra (TASR) – Francúzsky prezident Francois Hollande dnes v Bratislave vyhlásil, že Francúzsko vo veci európskej obrany vyvinulo veľké úsilie, ale nemôže a nechce zostať v tejto veci osamotené.

Francúzsko si podľa Hollanda želá, aby spolu s ním aj Európa mohla zabezpečiť “svoju vlastnú ochranu, svoju vlastnú obranu v rámci NATO s naším americkým partnerom”.

“Každý si musí uvedomiť, že ak sa Spojené štáty rozhodnú stiahnuť sa, Európa musí byť schopná brániť sa” vlastnými silami, uviedol Hollande pri príchode na summit EÚ v Bratislave.

Hollande označil európsku obranu za výzvu pre Európu. Vyhlásil, že treba hovoriť o tom, či Európa chce ovplyvňovať “osud sveta”, či je schopná brániť sa – najmä pred terorizmom – a či má dostatočné vojenské kapacity.

Francúzske médiá, ktoré o Hollandovom vyhlásení informovali, pripomínajú, že vzhľadom na neexistenciu európskej armády je posilnená vojenská spolupráca členských štátov EÚ jednou z výziev bratislavského summitu.

Francúzske médiá tiež uviedli, že Hollande je prvým z európskych politikov, ktorý verejne upozornil na riziko, že po nástupe nového prezidenta do Bieleho domu začiatkom budúceho roka môže dôjsť k zníženiu záujmu USA o obranu Európy, čo vyvoláva znepokojenie v súvislosti s nepredvídateľnosťou Ruska. Znepokojení sú v prvom rade bezprostrední susedia Ruska – pobaltské štáty a Poľsko.

Podľa webovej stránky spravodajského magazínu L’Express žiadal Hollande v Bratislave aj “nový impulz” na záchranu európskeho projektu, a to najmä v súvislosti s rozhodnutím britských voličov o vystúpení ich krajiny z EÚ.

Za tri priority tohto projektu označil: bezpečnosť, najmä posilnenie ochrany hraníc; prípravu na budúcnosť investíciami, a to hlavne do počítačových technológií a energetiky; a starostlivosť o mládež.

“Toto volám bratislavský plán. Treba (k nemu) ešte cestovný plán a agendu,” uviedol Hollande a zdôraznil, že Francúzsko a Nemecko prichádzajú na summit so silným posolstvom.

Krátko pred Hollandom sa nemecká kancelárka Angela Merkelová v Bratislave vyjadrila, že EÚ je v kritickej situácii.

