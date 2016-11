Strečno bude najbližšie víkendy uzavreté

Ohodnoť článok

Žilina 11. novembra (TASR) – Cestu I/18 popod hrad Strečno, ktorá spája Žilinu s Martinom, uzavrú pre sanačné práce na skalnom brale počas nadchádzajúceho víkendu. Uzavretá bude v sobotu 12. novembra od 8. h do 16. h v nedeľu 13. novembra. Po operatívnej porade na pôde Okresného úradu (OÚ) v Žiline o tom dnes informoval vedúci odboru krízového riadenia OÚ Ľubomír Hollý.

Cestu I/18 by mali uzavrieť aj šesť po sebe nasledujúcich víkendov. “Teraz sa bude čistiť bralo od náletových krovín, roztrúsených alebo menších skál,” uviedol Hollý.

Čistenie skalného brala

Senior manažér firmy ARCADIS CZ, a. s., organizačná zložka Slovensko Branislav Prelovský doplnil, že práce, ktoré sa mohli realizovať aj počas premávky, sa už začali. “Zajtra sa začnú práce, ktoré sa nedajú robiť počas premávky – čistenie skalného brala, horné kotvenie pre horolezcov. To znamená, že sa urobia kotvy, natiahne sa horné lano, aby sa mohli bezpečne dostať do steny a začne sa robiť samotné čistenie. Teraz je tam asi 25 ľudí, ale bude sa to posilňovať podľa možností prác,” povedal Prelovský.

Podpis zmluvy

Proces verejného obstarávania na sanáciu skalného brala Strečno spečatilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podpisom zmluvy so spoločnosťou ARCADIS CZ, a. s., organizačná zložka Slovensko, ktorá splnila všetky výberové kritériá a ponúkla najnižšiu cenu 867.702 eur s DPH. Víťazná spoločnosť zabezpečí podľa podpísanej zmluvy vykonanie nevyhnutných protihavarijných opatrení počas tohtoročnej jesene a sanačné práce musí ukončiť do konca mája budúceho roka. Víťazná spoločnosť plánuje rozdeliť práce na tri etapy s termínom ukončenia do 31. mája 2017, informovala TASR Erika Rusnáková z odboru komunikácie MŽP SR.