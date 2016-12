Ohodnoť článok

Solárna cesta vo Francúzsku

Malé mestečko Tourouvre-au-Perche v Normandii si už nemusí robiť starosti ako bude zásobovať elektrinou pouličné osvetlenie. Slnko to zvládne!

Francúska ministerka Ségolène Royal v stredu oficiálne otvorila kilometer dlhú solárnu cestu. Vyvinúť ju trvalo päť rokov, jej výroba stála 5,2 miliónov dolárov a na inštaláciu potrebovali 30 000 metrov štvorcových solárnych panelov. Sú potiahnuté priehľadnou silikónovou živicou, ktorá chráni pred vplyvom premávky.

Masová výroba takýchto panelov je stále príliš nákladná. Taktiež sú menej efektívne ako tie zvyčajné, pretože je ich lepšie umiestniť v rovine ako do nejakého uhlu. Ak však výrobca Colas, príde na to ako znížiť náklady a zvýšiť efektivitu, Francúzsko by takéto cesty nainštalovalo na ďalších tisíc kilometrov svojich ciest.

Zroj: https://www.engadget.com/2016/12/22/a-french-town-just-installed-the-worlds-first-solar-road/