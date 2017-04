V sobotu ráno začne postupne uzatvárať diaľnicu D1 pri Blatnom

Ohodnoť článok

Bratislava 28. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorí počas nadchádzajúceho víkendu (29. a 30. 4.) diaľnicu D1 pri Blatnom. Dôvodom je osádzanie nosníkov mosta nad diaľnicou.

Obmedzenie až do nedele

Motoristi by mali s obmedzením počítať od sobotňajších (29. 4.) ranných hodín až do nedele (30. 4.) večera. “Diaľnicu začneme v sobotu ráno uzatvárať postupne, rovnako postupne ju budeme v nedeľu od poobedia otvárať,” avizovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok stanovili diaľničiari náhradný termín na tieto práce a teda aj na uzáveru diaľnice, a to nasledujúci víkend od soboty 6. mája od ranných hodín do nedele 7. mája do večerných hodín. “NDS bude o prípadnej zmene termínu informovať,“ uviedla hovorkyňa.

Úplne uzavretý bude pravý jazdný pás v úseku od Blatného (asi 29,5 km) po Voderady (asi 43,5 km) s celkovou dĺžkou uzavretej časti približne 14 kilometrov a ľavý jazdný pás v úseku od Trnavy (asi 49,784 km) po Blatné (29,5 km) s celkovou dĺžkou uzavretej časti zhruba 20 kilometrov.

Obchádzkové trasy budú vedené v dotknutom úseku diaľnice D1 po ceste I/61, I/62, súbežných cestných komunikáciách v meste Trnava a po rýchlostnej ceste R1.

Čítajte tiež:

Nórsko chce postaviť diaľnicu pod morom

Nový most nad diaľnicou by mal byť do leta 2017