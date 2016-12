Ohodnoť článok

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ: Čísla a zaujímavosti

(TASR) – Viac ako 1200 stretnutí, 230-členný tím a hodiny rokovaní – tak by sa dalo charakterizovať slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Čísla dal do súvislostí stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri EÚ Peter Javorčík.

Čo všetko si vyžadovalo slovenské predsedníctvo v Rade EÚ?

Čo presne tých 1212 zasadnutí zahŕňa, vysvetlil Javorčík v rozhovore pre TASR. “Je to reálne číslo. Je to od všetkých ministerských rád až po stretnutia pracovných skupín, špeciálnych predsedníckych podujatí, ktoré sa potom diali v Bratislave, ale to naozaj zahŕňa všetko, od expertných až po summit,” uviedol slovenský diplomat. Najviac stretnutí – viac ako 100 – absolvoval tím pre ekonomické a finančné záležitosti, ktorému sa podarilo dosiahnuť až 27 dohôd a mal na starosti napríklad prijímanie budúcoročného rozpočtu EÚ. Vyťažený bol aj tím pre životné prostredie venujúci sa najmä parížskej klimatickej dohode.

Bremeno rokovaní na expertnej úrovni spočívalo na pleciach pracovníkov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, ktoré vedie Peter Javorčík. Najrozsiahlejšie materiály pripravené slovenskými odborníkmi mali až 600 strán. Na Slovensko počas predsedníctva podľa oficiálnych čísel prišlo viac ako 1000 novinárov – najviac na septembrový neformálny summit Európskej rady v Bratislave.

Zvýšil sa počet zamestnancov

Pred a počas slovenského predsedníctva Stále zastúpenie SR v Bruseli posilnilo stavy. “Mali sme viac ako 230 ľudí. Jednak našich vyslaných diplomatov, plus množstvo ľudí došlo naozaj na rok a pol, dva roky počas predsedníctva vypomôcť ako diplomati,” uviedol Javorčík. Počet pracovníkov sa bude postupne znižovať na približne 90 zamestnancov, ako to bolo pred slovenskou predsedníckou úlohou.

Zaujímavosťou je, že aj počas maltského predsedníctva, ktoré sa začne 1. januára, niektoré pracovné skupiny naďalej povedú Slováci. Na základe dohody s Maltou bude Slovensko viesť skupiny o jadrovej energetike a železniciach, keďže nástupca Slovenskej republiky nemá pre tieto oblasti vlastných expertov.

