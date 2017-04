Veľkú noc strieda veľký Anasoft litera fest

Ohodnoť článok

Slovenská literárna cena Anasoft

BRATISLAVA. 12. ročník multižánrového festivalu spojeného so slovenskou literárnou cenou Anasoft litera prichádza po veľkonočných sviatkoch s pestrým programom. Okrem autorských čítaní všetkých finalistov a rôznych diskusií prináša do Bratislavy exkluzívne aj koncert kanadsko-ruskej šansoniérky Michelle Gurevich, známej ako Chinawoman.

Veľkonočné sviatky vystrieda od stredy 19. do utorka 25. apríla sviatok slovenskej súčasnej prózy. Predstavení budú všetci finalisti tohtoročnej Anasoft litery: Juraj Bindzár, Zuzana Cigánová, Denisa Fulmeková, Ivana Gibová, Michal Havran, Jakub Juhás, Jozef Karika, Silvester Lavrík, Víťo Staviarsky i Ondrej Štefánik. V diskusiách sa bude hľadať literárny agent alebo odpoveď na otázku, či už sa od redaktora očakáva spoluautorstvo a či to on nesie vinu za konečnú podobu textu.

Otváracím koncertom bude živé predvedenie albumu Ján Cikker 105 od trojice Nikitin/Pospiš/Sillay, vo štvrtok česká kapela Leto ako bodka za diskusiou s Jozefom Karikom a v piatok so svojím ansámblom vystúpi trojnásobná držiteľka Rádio_Head Awards Katarína Máliková. Hudobným highlightom festivalu je sobotný koncert Michelle Gurevich, známej ako Chinawoman, ktorú v rámci jej jarného turné nenájdete ani vo Viedni, Prahe či v Budapešti. Koncertný program festivalu uzatvára v posledný deň Eva Šušková a Martin Burlas s ich Lexikónom chladu.

V rámci festivalu budete môcť vidieť aj redizajn obálok minuloročných finalistov z dielne Laboratória typografie VŠVU v projekte RE-BOOK či výstavu Mapy fikcie, v ktorej autorky zmapovali obľúbené destinácie literárnych postáv našich spisovateľov v 117-tich knihách, ktoré sa za 12 rokov ocitli vo finále ceny Anasoft litera.

Tento rok na Anasoft litera feste uvedie nitrianske Nové divadlo inscenáciu Anna Franková. Ako toto svetoznáme svedectvo o holokauste z pera trinásťročného dievčata zdramatizovali Šimon Spišák a Veronika Gabčíková, a ako sa hereckých úloh zhostili Lucia Korená a Ivan Martinka, sa budete môcť presvedčiť v Kultúrnom centre v Modre.

„Desiatka finálových kníh v tohtoročnej Anasoft litere vyvolala desiatky rôznych reakcií. Medzi odbornou obcou i čitateľmi stále živí množstvo diskusií. Veríme, že Anasoft litera fest prinesie odpovede a podnieti ďalšie rozhovory na tému slovenskej súčasnej literatúry,” vyjadrila sa členka organizačného tímu Simona Fochlerová.