Bratislava 31. októbra (TASR) – Európska únia (EÚ) pri dosahovaní zámeru znížiť skleníkové plyny nepôjde cestou uhlíkovej dane, ale rozprúdením obchodovania s emisnými povolenkami. Tie by mali byť výrazne drahšie ako v súčasnosti. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal viceprezident Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. „S daňami je v EÚ veľký problém. Na ich zavedenie je potrebný jednomyseľný súhlas členov EÚ a ten sa len ťažko dosahuje,“ vysvetlil Šefčovič.

EÚ má do roku 2030 znížiť skleníkové plyny o 40 %. Systém emisných kvót, ktorý platí od roku 2005, je nastavený tak, aby si každý podnik, ktorý chce vypustiť viac škodlivín do ovzdušia, musel kúpiť povolenky navyše. „Systém obchodovania s emisiami má odmeňovať tých, ktorí investujú do energetickej efektívnosti a míňajú menej energie. Nastavenie systému však v súčasnosti spôsobuje, že cena za jednu tonu oxidu uhličitého v EÚ je na úrovni 4-5 eur, čo je veľmi málo na to, aby to malo želaný transformačný efekt,“ konštatoval Šefčovič.

Podľa neho Európska komisia navrhne nový systém obchodovania s povolenkami od roku 2020, ktorý bude rešpektovať Parížsku klimatickú dohodu a pomôže EÚ znížiť objem skleníkových plynov. „Navrhujeme vyňať 800 miliónov povoleniek z trhu, čo by malo rozprúdiť tento trh. Nebude to daň, ale cena za uhlík, ktorá sa bude dosahovať trhovým mechanizmom pri obchodovaní,“ dodal Šefčovič.

Systém obchodu s povolenkami zaviedla Európska únia v roku 2005. Medzi členské krajiny sa rozdelili emisné kvóty na vypúšťanie priemyselných škodlivín do ovzdušia, po ktorých prekročení sa musia kupovať povolenky.

