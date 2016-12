Ohodnoť článok

Senátor McCain chce uvaliť sankcie na Rusko pre jeho miešanie sa do volieb v USA

(TASR) – Americký senátor John McCain dnes vyzval na uvalenie sankcií na Rusko pre jeho údajný pokus ovplyvniť výsledky prezidentských volieb v USA. Rusko je podľa neho “hrozbou pre samotné základy demokracie”.

Republikánsky senátori chcú uvaliť sankcie na Rusko

Počas návštevy Litvy dnes McCain vyjadril pochybnosti o tom, že snahy Ruska naozaj ovplyvnili výsledky amerických volieb. Napriek tomu bude spoločne s ďalším republikánskym senátorom Lindseym Grahamom “vyvíjať nátlak, aby boli rozšírené sankcie voči Rusku za to, čo sa pokúsilo urobiť vo voľbách v USA”.

Graham povedal, že Rusko “vyvoláva nezhody v demokraciách na svojich hraniciach”. Hovoril pritom o trojici bývalých sovietskych pobaltských republík – Estónsku, Litve a Lotyšsku. Republikáni McCain a Graham spoločne so senátorkou Demokratickej strany Amy Klobucharovou absolvujú v súčasnosti záverečnú etapu svojej cesty po trojici pobaltských republík, kde rokujú o bezpečnosti. Následne zamieria na Ukrajinu, do Gruzínska a nakoniec aj do Čiernej Hory.

