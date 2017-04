Šéf nemeckého Ifo bilancuje 100 dní Donalda Trumpa vo funkcii

Ohodnoť článok

Berlín (TASR) – Šéf mníchovského ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest je aj naďalej skeptický k hospodársko- a finančno-politickému kurzu, ktorý nasadil americký prezident Donald Trump. Pri príležitosti bilancovania jeho prvých 100 dní vo funkcii uviedol, že od začiatku bolo jasné, že Trump svoje plány nebude ľahko realizovať. Väčšie zmeny totiž v demokracii vyžadujú čas. “To, že tak rýchlo zlyhá s toľkými projektmi, je však prekvapujúce,” povedal pre agentúru DPA.

Nepodarí sa mu to

Podľa neho nemá šancu drasticky znížiť dane, rozbehnúť gigantické projekty v oblasti infraštruktúry, postaviť múr na hranici s Mexikom a svet potrestať sankčnými clami. Navyše doteraz neohlásil žiadne opatrenia, ktoré by mu pomohli prilákať priemysel späť do USA.

Nižšie dane a vyššie štátne výdavky by podľa Fuesta spočiatku mohli podporiť konjunktúru v USA. Nižšie daňové zaťaženie firiem môže vyvolať viac investícií než v 80. rokoch za vlády prezidenta Ronalda Reagana. Zároveň však môže so sebou priniesť aj vyššie štátne zadlženie. Fuest nevylučuje, že Trump počas svojho funkčného obdobia ochráni hospodársky rast a mnohé z jeho sľubov by tak mohli upadnúť do zabudnutia: “Ak sa zachová hospodársky rast, je veľmi reálne, že Trump bude opäť zvolený.”

Fuest považuje argumenty v prospech veľkých infraštrukturálnych investícií za rozumné. Otázne je však spojenie týchto vyšších investícií s vyššími výdavkami na obranu a radikálnym znižovaním daní. Z ekonomického hľadiska ide o nesprávny postup, ktorý oslabí štátne financie. Nádej, že výpadky v daňových príjmov bude možné kompenzovať výlučne vďaka konjunktúre, je podľa Fuesta nereálna. Budúca americká vláda bude musieť tieto výpadky tvrdo kompenzovať, aby zvládla štátny dlh. A to sa negatívne odzrkadlí na svetovej konjunktúre.

Oveľa ťažšia úloha čaká Trumpa

Ak bude chcieť udržať v USA tradičný priemysel a pracovné miesta. Pokiaľ zostane pri svojej politike, podľa Fuesta to prinesie predovšetkým zotavenie dolára, čo dodatočne zvýši náklady na produkciu v USA a priemyselné pracovné miesta ešte viac stratia konkurencieschopnosť. Ak sa prezident rozhodne zlepšiť podmienky pre daňové odpisy, môže podporiť investície do kapitálovo náročnejších sektorov, napríklad, rafinérií. To však bude mať len obmedzený vplyv na trh práce: “Pracovné miesta, o ktoré Trumpovi v podstate ide, sa nevrátia.”

Šéf Ifo nepovažuje za veľmi pravdepodobné, že Trump začne obchodnú vojnu. “Ak si bude chcieť zachovať tvár, prijme cielené opatrenia,” dodáva Fuest. Jednou z možností sú sankčné clá, ich vplyv však bude obmedzený. “Musíme počkať, čo sa napokon zrealizuje.” Podľa neho bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa k tomu prezident postaví. “Či sa pokúsi dohodnúť s Kongresom, alebo to urobí na základe zákonov o núdzovom stave.”

