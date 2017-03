Šéf NATO odcestoval do USA na stretnutie koalície bojujúcej proti IS

Ohodnoť článok

(TASR) – Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg začal dnes trojdňovú návštevu USA, kde sa stretne s vysokými americkými predstaviteľmi a zúčastní sa na schôdzke medzinárodnej koalície proti extrémistickému Islamskému štátu (IS), oznámilo dnes NATO.

Prvá návšteva Stoltenberga

Ide o prvú návštevu Stoltenberga v USA od januárového nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkcie. Tlačové vyhlásenie NATO však nespomína, že by bolo naplánované stretnutie Stoltenberga s Trumpom, ktorí spolu od Trumpovej inaugurácie zatiaľ hovorili iba telefonicky.

Stoltenberg má v utorok naplánované stretnutia s ministrom obrany USA Jamesom Mattisom a ďalšími americkými činiteľmi. V stredu sa zúčastní na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín, ktoré pod vedením USA vytvorili koalíciu proti IS.

Trumpov vzťah s NATO sa nezačal šťastne po tom, ako americký prezident označil alianciu za “prekonanú”. A opakovane požaduje, aby členské krajiny NATO zvýšili svoje výdavky na obranu.

