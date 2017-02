Savčenková sa chce vzdať poslaneckej imunity, varuje pred tretím Majdanom

Ohodnoť článok

(TASR) – Ukrajinská politička Nadija Savčenková žiada Verchovnu radu, aby ju zbavila poslaneckej imunity.

Savčenkova sa stala nepohodlnou pre Ukrajinu

“Tretie výročie Majdanu. Nastal čas, aby politici začali plniť svoje služby bez tretieho Majdanu! Vyplnenie prvého sľubu: Vzdávam sa poslaneckej imunity. Vyzývam všetkých poslancov Ukrajiny, prezidenta Ukrajiny a ukrajinských sudcov, aby urobili to isté. N.S.,” napísala dnes Savčenková na svojom facebookovom účte. Na priloženej fotografi drží písomnú žiadosť o zbavenie imunity.

Ukrajina sa v týchto dňoch pripomína tri roky od demonštrácií za užšie vzťahy Kyjeva so Západom. Počas protivládnych krvavých protestov na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdane) zahynulo vyše 100 demonštrantov a viac ako desať policajtov. Po následnom zosadení ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyča Moskva anektovala Krym a časť Donbasu obsadili proruskí separatisti. Konflikt medzi nimi a vládnymi silami si odvtedy vyžiadal vyše 9000 mŕtvych.

Savčenková vlani 7. decembra tajne navštívila bieloruský Minsk, kde sa stretla s lídrom samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) Alexandrom Zacharčenkom a lídrom Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igorom Plotnickým, a to aj za účasti predstaviteľov Ruska. Neskôr vyhlásila, že cieľom tohto jej stretnutia bolo posilnenie tzv. minského formátu rokovaní o urovnaní situácie v Donbase a vyvinutie úsilia, aby mohol byť v krátkom čase čo najúčinnejší.

Dôsledkom Savčenkovej konania bolo jej vylúčenie z frakcie strany Vlasť v ukrajinskom parlamente. Strana Vlasť podľa svojej predsedníčky Julije Tymošenkovej “bola a je” toho názoru, že s “teroristami neslobodno rokovať”. Savčenkovú následne vylúčili z parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a obranu. Poslanci totiž nesúhlasili s jej “neprimeraným politickým správaním”. Parlament ju vylúčil aj z ukrajinskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE). Oficiálnym dôvodom vylúčenia je to, že Savčenkovú zvolili do delegácie s cieľom dosiahnuť jej prepustenie z ruského väzenia, poslanci tak boli nútení porušiť princíp kvót na formovanie zoznamu delegátov z frakcií. Savčenková tvrdí, že existuje príkaz na jej fyzickú likvidáciu. Vyhlásila, že “prezidentská kancelária už dostala príkaz urobiť všetko pre to, aby ma zničili, zatkli…, zlikvidovali fyzicky”.

Savčenková (35), ktorú v roku 2014 uväznili v Rusku a neskôr odsúdili na 22 rokov odňatia slobody v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na nepokojnom východe Ukrajiny, sa vrátila do vlasti vlani koncom mája, keď jej po dlhom vyjednávaní medzi Moskvou a Kyjevom udelil ruský prezident Vladimir Putin milosť.

