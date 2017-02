Saudská Arábia je pripravená poskytnúť jednotky na boj proti IS v Sýrii

Ohodnoť článok

(TASR) – Saudská Arábia je podľa svojho ministra zahraničných vecí Ádila Džubajra pripravená vyslať do Sýrie spolu so Spojenými štátmi jednotky, ktoré budú bojovať proti extrémistom z tzv. Islamského štátu (IS).

Saudi chcú pomôcť

“Saudská Arábia a ďalšie štáty Perzského zálivu deklarovali, že sme pripravení pomôcť USA špeciálnymi jednotkami, vojakov sú ochotné poskytnúť aj niektoré krajiny islamskej koalície proti terorizmu a extrémizmu,” povedal Džubajr v rozhovore pre dnešné vydanie nemeckých novín Süddeutsche Zeitung. Americký prezident Donald Trump nedávno poveril ministra obrany Jamesa Mattisa, aby do 30 dní predložil nový plán boja proti IS. Šéf saudskoarabskej diplomacie v tejto súvislosti spresnil, že Rijád je v kontakte s USA. Očakáva, že spomínaný plán bude čoskoro k dispozícii.

Nepriamo pritom naznačil, že oslobodené územia v Sýrii by mohli byť odovzdané pod kontrolu povstalcom bojujúcim proti režimu prezidenta Bašára Asada. “Základná myšlienka je oslobodiť tieto územia od IS, ale zároveň zabezpečiť, aby nepripadli Hizballáhu, Iránu alebo (sýrskemu) režimu,” povedal Džubajr.

