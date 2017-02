Lavrov v interview pre rakúsku tlač odmieta postupné rušenie sankcií proti Rusku

Ohodnoť článok

(TASR) – Rusko sa nezapojí do recipročného procesu so Západom, v rámci ktorého by mali byť postupne rušené sankcie spojené s otázkou Ukrajiny, vysvetlil v rozhovore pre rakúsky spravodajský týždenník Profil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Interview poskytol šéf ruskej diplomacie v Moskve a dnes bolo zverejnené na webovej stránke časopisu.

Tip redakcie: Neuveriteľné. Kontinent, ktorý jednoducho zmizol sa našiel priamo pod ostrovom Maurícius

Možné rušenie sankcií

“My sme so sankciami nezačali. Takže nie je na nás, aby sme ich rušili,” povedal Lavrov. Týmto vyjadrením reagoval na návrh svojho rakúskeho rezortného partnera Sebastiana Kurza, ktorý je v roku 2017 úradujúcim predsedom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Kurz chce, aby sa Európska únia a Rusko zapojili do vzájomného, recipročného procesu: kroky k vyriešeniu ukrajinského konfliktu by mali vyústiť do postupného rušenia sankcií uvalených Európskou úniou na Moskvu.

EÚ a USA sankcionujú Rusko za anexiu ukrajinského polostrova Krym a za podporu vzbúrencov bojujúcich na východe Ukrajiny proti armáde. Moskva na sankcie zareagovala odvetným opatrením – zákazom dovozu poľnohospodárskych produktov z krajín EÚ. Lavrov pre rakúsky týždenník však konštatoval, že Kurza i OBSE bude podporovať v ich snahách o vyriešenie ukrajinskej krízy. “Hlavnou úlohou pre tento rok je obnoviť dôveru a možnosti na vyrovnaný dialóg, a prijímať kolektívne bezpečnostné rozhodnutia,” povedal Lavrov, majúc na mysli spoluprácu s OBSE.

Nová americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vo štvrtok odsúdila “agresívne akcie” Ruska na Ukrajine, čo je v kontraste s miernejším postojom prezidenta USA Donalda Trumpa voči Moskve. Trumpove vyhlásenia dali nádej na lepšie bilaterálne vzťahy, uviedol pre magazín Profil Lavrov – dodal však, že “ešte musíme počkať, kým predstavitelia novej americkej administratívy zadefinujú priority svojej zahraničnej politiky”.

Čítaj tiež:

Hugo Barra mení Xiaomi za virtuálnu realitu Facebooku

Nádherné a trochu strašidelné opustené domy, ktorých je taká škoda, až bolí

T2 Trainspotting má slávnostnú premiéru za sebou. Začiatkom februára konečne vypáli aj do slovenských kín