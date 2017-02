Rakúsko plánuje novú balkánsku ofenzívu na ochranu hraníc aj s krajinami V4

Ohodnoť článok

(TASR) – Takzvaná balkánska migračná trasa stále nie je uzavretá do takej miery, ako by to bolo potrebné. Viedeň chce preto posilniť spoluprácu v oblasti ochrany hraníc s krajinami ležiacimi na tejto trase, povedal pre dnešné vydanie nemeckého denníka Die Welt rakúsky sociálnodemokratický minister obrany Hans-Peter Doskozil.

Rakúsko chce zabezpečiť južnú trasu

Nové opatrenia majú zabrániť migrantom dostať sa z Bulharska alebo Grécka ďalej na sever. “Nemyslíme si, že vonkajšie hranice EÚ boli doposiaľ dostatočne chránené. Rakúsko preto plánuje spoločne s ďalšími 15 krajinami ležiacimi na balkánskej trase a so štátmi Vyšehradskej štvorky úzku spoluprácu v rámci novej balkánskej ofenzívy na ochranu hraníc,” vyhlásil Doskozil. Na Balkáne podľa neho neutícha aktivita pašerákov ľudí a nachádza sa tam stále značný počet migrantov. V súčasnej dobe prichádza každý deň do Rakúska 500-1000 utečencov. Tento vývoj z veľkej časti kopíruje ich počty v Nemecku, kde v uplynulom období registrovali mesačne okolo 15.000 nových utečencov. Situácia sa však môže kedykoľvek zhoršiť a na dohodu o migrantoch medzi EÚ a Tureckom sa nedá spoľahnúť. “Teraz sa musíme intenzívne pripraviť na to, že vláda v Ankare by mohla znovu otvoriť hranice, čím sa prezident Erdogan už opakovane vyhrážal. Erdogan nie je spoľahlivým partnerom EÚ,” konštatoval Doskozil.

Zvolanie summitu EÚ o repatriácii

Rakúska vláda podľa Doskozila momentálne pracuje na legislatívnych zmenách, ktoré jej umožnia na bilaterálnej báze vyslať do krajín EÚ alebo mimo vojakov nej nielen z humanitárnych dôvodov, ale aj na ochranu ich hraníc – ak tieto krajiny o to požiadajú a Rakúsko na to bude mať kapacity. Počet migrantov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú v EÚ, považuje Doskozil stále za “príliš vysoký”, preto ich treba dôslednejšie deportovať. Za vhodné prostriedky na jeho zníženie považuje Doskozil repatriačné centrá, prísnejšie tresty za nerešpektovanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o azyl a masívne škrty prostriedkov pre nelegálnych migrantov. Doskozil navrhuje zvolanie “summitu EÚ o repatriácii, na ktorom by sa prijali koordinované celoeurópske opatrenia”. Bolo by tiež dobré vytvoriť funkciu splnomocnenca pre repatriáciu, ktorý by sa zhostil tejto dôležitej témy.

