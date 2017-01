Terorizmus bude možné poraziť len spoluprácou USA, NATO a Ruska

Ohodnoť článok

(TASR) – Severoatlantická aliancia by teraz, v čase, keď posilňuje vlastné vojenské kapacity, mala zároveň prehlbovať aj dialóg s Ruskom. Pred dnešným stretnutím s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom to vyhlásil bulharský prezident Rumen Radev, informuje agentúra TASS.

Treba bojovať proti terorizmu spoločne

“Posilňovanie vojenského potenciálu Severoatlantickej aliancie by malo byť vyvážené prehlbovaním dialógu s Ruskom. Ten je totiž nevyhnutný pre odvrátenie konfrontácie,” uviedol Radev. Zároveň vyzval NATO a USA na spoluprácu s Ruskom v boji proti terorizmu a islamskému extrémizmu. “Hlavné hrozby predstavuje medzinárodný terorizmus; musíme bojovať proti radikalizmu a Islamskému štátu (IS). Uspejeme však iba vtedy, keď budú USA a NATO spolupracovať s Ruskom,” zdôraznil bulharský prezident.

Radev v Bruseli zopakoval, že vstup do EÚ a NATO bol pre Bulharsko strategickou voľbou, ktorú netreba spochybňovať. Radev sa v pondelok stretol aj predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Radev, ktorý sa ujal funkcie 22. januára, je podľa analytikov v porovnaní so svojím predchodcom, prozápadne orientovaným Rosenom Plevnelievom, viac naklonený Rusku. Počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že by dodržal záväzky Bulharska v Európskej únii, vyzýval však na zrušenie sankcií voči Rusku a argumentoval tým, že byť proeurópsky neznamená byť protiruský.

