Putin je pripravený stretnúť sa s Trumpom na summite vo Fínsku

(TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa so svojím americkým mocenským náprotivkom Donaldom Trumpom pri príležitosti summitu Arktickej rady vo Fínsku.

Prvé stretnutie

Putin a fínsky prezident Sauli Niinistö podporili myšlienku uskutočnenia takejto schôdzky na dnešnom arktickom fóre v ruskom meste Archangeľsk, informuje agentúra TASS. Na otázku moderátora, či Fínsko hodlá usporiadať summit lídrov arktických krajín, na ktorom by sa po prvý raz Putin stretol s Trumpom, Niinistö reagoval, že by to bolo preňho cťou. Fínsko v máji prevezme rotujúce predsedníctvo v Arktickej rade. “Fínsko je podľa môjho názoru veľmi vhodná krajina a Helsinki predstavujú ideálnu platformu pre zorganizovanie takéhoto podujatia. Ak sa tu summit uskutoční, veľmi rád sa na ňom zúčastním,” uviedol ruský prezident. Putin zdôraznil, že podujatie by malo byť veľmi dobre pripravené “oboma stranami”. Putin v stredu spolu s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom a ďalšími vysokopostavenými činiteľmi pricestoval na Zem Františka Jozefa, odľahlé súostrovie v Severnom ľadovom oceáne. Lídri navštívili ostrov Alexandrina zem, ktorý je najzápadnejšou časťou tohto zoskupenia 192 ostrovov. Cieľom ich cesty bola inšpekcia snáh Ruska o vyčistenie daného regiónu od ton odpadu z čias Sovietskeho zväzu.

