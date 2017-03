Na púť do Mekky opäť prídu aj iránski pútnici

Ohodnoť článok

(TASR) – Na tohtoročnej púti do saudskoarabskej Mekky sa opäť zúčastnia aj pútnici z Iránu. Na obnovení ich účasti sa dohodli predstavitelia oboch krajín, ktoré sa vlani dostali do vážnej diplomatickej roztržky.

Púť do Mekky

K dohode sa podarilo dospieť počas februárovej návštevy iránskej delegácie v Rijáde, oznámilo dnes saudskoarabské ministerstvo, ktoré tradičnú púť do Mekky organizuje. K roztržke medzi Teheránom a Rijádom došlo okrem iného v dôsledku tragickej tlačenice z roku 2015, pri ktorej zahynulo 2200 pútnikov, z toho 464 Iráncov. Irán obvinil Saudskú Arábiu z nedostatočného zaistenia bezpečnosti púte a vlani svojich pútnikov do Mekky nevyslal. K vlaňajšiemu vyhroteniu vzťahov prispeli aj náboženské a mocenské rozpory medzi oboma krajinami. Prevažne sunnitská Saudská Arábia a šiitský Irán podporujú opačné strany konfliktov v Sýrii a Jemene. Púť do Mekky je jedným z piatich pilierov moslimskej viery a každý moslim by ju mal vykonať aspoň raz za život. Tohtoročný hadždž potrvá od 30. augusta do 4. septembra.

