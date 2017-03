Príslušníci jednotiek IS sa pokúšajú ujsť z Iraku a zo Sýrie na falošné pasy

Ohodnoť článok

(TASR) – Príslušníci jednotiek extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa pokúšajú preniknúť z Iraku do Kuvajtu, pričom pri tom používajú falošné pasy s fotografiami, na ktorými sú bez brád. S odvolaním sa na vysokopostavený zdroj v kuvajtských bezpečnostných zložkách o tom informoval kuvajtský denník aš-Šahíd.

Falošné pasy

Uvedený zdroj pre denník spresnil, že bezpečnostné zložky pozdĺž hraníc s Irakom a Sýriou si vymieňajú informácie a koordinujú svoje operácie v súvislosti s nedávnym dolapením niekoľkých príslušníkov IS, ktorí pri prekračovaní hraníc predložili falošné pasy a snažili sa tak dostať na územia najbližších susedných štátov. Podľa zdroja ide o príslušníkov IS, ktorí majú falošné pasy s pozmenenými identifikačnými údajmi. V pasoch sú fotografie týchto mužov, ktorí sa však dali odfotografovať oholení, bez brád. Zdroj dodal, že kuvajtské bezpečnostné zložky nedávno zadržali jedného z príslušníkov jednotiek IS pôvodom zo Sýrie, ktorý podľa na internete dostupných videozáznamov popravoval rukojemníkov. Do emirátu sa snažil dostať na základe víza získaného vďaka svojmu príbuznému. Napriek tomu, že muž bol bez brady a v civilnom oblečení, kuvajtské tajné služby ho identifikovali a zadržali.

