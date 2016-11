Ohodnoť článok

Prieval v bani v Novákoch

Nováky 16. novembra (TASR) – Od prievalu v bani v Novákoch (okres Prievidza), ktorý si vyžiadal životy štyroch baníkov, dnes uplynulo desať rokov. K nešťastiu došlo 16. novembra 2006 v skorých ranných hodinách v siedmom ťažobnom poli. Vdovy po jeho obetiach hovoria o dlhom čakaní na spravodlivosť.

“Nenachádzame slov a dúfame, že to bude už čím skôr ukončené,” povedala jedna z vdov Miroslava Ondrejková. “Nemám slov na toto, desať rokov, aby sa niečo nepohlo, to neexistuje,” doplnila ju Erika Papajová, ktorej tiež pod zemou zahynul manžel. Podľa nej neplatí, že čas je najlepší liek. “Pri mne to neplatí určite. Je mi ťažko,” podotkla.

“Táto vec, takisto ako Baňa Handlová, je veľmi náročná, pretože je to odborná vec. Bolo vypracovávaných viacero znaleckých posudkov, takže si myslím, že ten proces vzhľadom na tú náročnosť je primeraný,” komentoval ešte minulý týždeň dĺžku procesu obhajca obžalovaných Peter Filip.

Miesto prievalu bane bezpečne izolovali od ostatnej časti bane dvoma betónovými protiprievalovými hrádzami. “Obvodný banský úrad v Prievidzi zaradil túto časť dobývacieho priestoru Nováky do kategórie “baňa s nebezpečenstvom prievalu vôd a zvodnelých hornín“. Na základe tohto zatriedenia platia špeciálne pravidlá pri prevádzkovaní pracovísk,” ozrejmila ďalej Siváková. Ako pripomenula, po splnení všetkých bezpečnostných kritérií HBP v tejto časti nováckeho uhoľného ložiska ťažbu obnovili v marci 2008. “Úspešne sme tu prevádzkovali už štyri stenové poruby. Nezaznamenali sme pritom žiadne mimoriadne bansko-geologické ani prevádzkové problémy. V súčasnosti tu ťaží uhlie ďalší stenový porub. Ťažba v tejto časti nováckeho ložiska by mala byť ukončená v budúcom roku,” dodala.

Dlhý proces

Kauzou prievalu sa Okresný súd v Prievidzi začal zaoberať po šesť a pol roku od tragickej udalosti, v apríli 2013. Obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia sú štyria riadiaci pracovníci Hornonitrianskych baní Prievidza – Dalibor R., Karol D., Jozef H. a Stanislav V., ktorým v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Muži vtedy na súde vyhlásili, že sa cítia nevinní. Obžaloba im okrem iného kladie za vinu, že napriek tomu, že niekoľko dní pred tragédiou dochádzalo k prítokom vody na predmetný úsek a dva dni pred prievalom boli na tomto mieste, nevyhodnotili tieto prívaly vody ako príznaky prievalu, nevykonali potrebné opatrenia a vec neoznámili Obvodnému banskému úradu v Prievidzi. Naposledy sa súd kauzou zaoberal 10. novembra, na hlavnom pojednávaní sa k okolnostiam udalosti vyjadroval ako posledný svedok vtedajší revírnik. Súd bude pokračovať budúci rok vo februári.

Vyšetrovanie komisií dospelo k záveru, že hlavná príčina prečo nastal prieval v bani v Novákoch boli nepriaznivé geologické faktory pôsobiace v nadloží uhoľného sloja. V jednom prípade sa však zistilo aj porušenie zákona a desiatich ďalších banských predpisov, ktoré spočívali v nesprávnom zhodnotení situácie riadiacich pracovníkov. Okrem iného neboli realizované dva plánované vrty v nadloží dobývaného poľa. Tieto porušenia podľa odborníkov ovplyvnili rozhodovací proces pri riešení krízovej situácie v postihnutom stenovom porube, avšak priamo neovplyvnili príčiny a priebeh prievalu.

Prieval v bani v Novákoch nastal 16. novembra 2006 v ranných hodinách v siedmom ťažobnom poli. Rozbahnené nadložné íly zasiahli stenový porub a prístupové chodby. V blízkosti postihnutého porubu sa v tom čase nachádzalo 11 baníkov, siedmim z nich sa podarilo uniknúť, ale štyria zostali pod závalom a zahynuli. Boli to Jozef Nečey, Milan Zrnek, Vladimír Ondrejka a Pavol Papaj.

