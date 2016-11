Ohodnoť článok

Pri online nákupoch je nutné zachovať opatrnosť

Bratislava 29. novembra (TASR) – V tomto období mnohí hľadajú a nakupujú darčeky pod stromček cez internet. Ľudia platia platobnými kartami u internetových obchodníkov intenzívnejšie, prípadne realizujú platby za darčeky cez internetbanking. Popritom všetkom však netreba zabúdať na základné pravidlá bezpečnosti pri využívaní týchto služieb.

Tip redakcie: Nekromarketing – na koho smrti zarobili médiá v histórií najviac

Pozor na hackerov a podvodníkov pri online nákupoch

“Nákup darčekov pod stromček cez internet je veľmi pohodlný, ale odporúčame klientom, aby kartou platili iba v tých internetových obchodoch, ktoré sú overené a zabezpečené. Pri platení u obchodníkov s nezabezpečenou web stránkou, odporúčame neplatiť, resp. pristupovať maximálne opatrne. A to hlavne, ak sa na ich stránku preklikáme z reklamy na obľúbenej stránke. Na vlne obľúbených sociálnych sietí sa vezú aj hackeri a podvodníci. Tí sa môžu pokúsiť získať prístupové údaje do elektronického bankovníctva tým, že ukradnú identitu niekoho, koho klient dobre pozná. Hacker či podvodník, skrytý za identitou niekoho blízkeho sa môže snažiť získať od klienta citlivé údaje, akými sú napr. SMS potvrdzujúce platbu, číslo platobnej karty, prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva, a podobne. Klientov upozorňujeme, aby takýmto spôsobom nikdy neposúvali tieto citlivé údaje,” radí Anna Jamborová z ČSOB. Podľa prieskumu Eurostatu si na Slovensku zmenilo heslo do online bankovníctva v uplynulých 12 mesiacoch len 19 % opýtaných pričom priemer EÚ je 25 %. K heslu do mailového konta pristupovali Slováci zodpovednejšie a zmenilo si ho dvakrát viac opýtaných (40 %).

Miera bezpečnosti údajov sa odvíja do veľkej miery práve od toho, ako zodpovedne so svojimi údajmi narába samotný klient. Pravidelná zmena hesla by preto nemala byť samozrejmosťou len pri mailových schránkach či sociálnych sieťach, ale aj pri internetbankingu či aplikáciách mobilného bankovníctva.

Čítajte tiež:

Buďte na Vianoce #selfieless so spoločnosťou Canon

O titul Miss v štáte Minnesota sa prvý raz uchádza úplne zahalená moslimka

Ceny nehnuteľností by mali v roku 2017 naďalej rásť, ale už miernejšie