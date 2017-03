Niekoľko amerických investičných bánk už hľadá kancelárie v Nemecku

Ohodnoť článok

(TASR) – Niekoľko amerických investičných bánk už hľadá voľné kancelárie vo Frankfurte nad Mohanom, do ktorých by mohli presunúť časť operácií z Londýna. Uviedol to Jürgen Fenk z nemeckej Helaba Landesbank, ktorý je šéfom oddelenia realít.

A podľa neho už bolo zaznamenaných aj niekoľko konkrétnych žiadostí o voľné kancelárske priestory.

Banky chcú z Londýna odísť

Európska centrálna banka očakáva, že finančné inštitúcie v Británii sa pokúsia nájsť spôsob, ako si udržať prístup na spoločný európsky trh aj po odchode Británie z Európskej únie (EÚ). Britská premiérka Theresa Mayová totiž avizovala, že jej prioritou bude kontrola migrácie aj za cenu tzv. tvrdého brexitu, teda straty voľného prístupu na európsky trh. Viaceré veľké zahraničné banky, ktoré si za sídlo svojej európskej centrály vybrali Britániu, už oznámili, že presunú časť prevádzok do niektorej z krajín EÚ. Hubertus Väth, ktorý šéfuje lobistickej skupine Frankfurt Main Finance, vo februári vyhlásil, že spomedzi piatich najväčších amerických investičných bánk v Londýne, tri presunú na budúci rok časť svojich operácií do Nemecka.

Nemenované zdroje z finančného sektora vo Frankfurte nad Mohanom tvrdia, že americká Citi, Goldman Sachs a Morgan Stanley už hľadajú voľné kancelárske priestory v nemeckom finančnom centre.

