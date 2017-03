Wellesov posledný nedokončený celovečerný film sa dočká uvedenia

Ohodnoť článok

(TASR) – Posledný nedokončený celovečerný film amerického režiséra Orsona Wellesa sa po niekoľkých desaťročiach dočká finalizácie a uvedenia do kín. Celosvetové práva na dokončenie a obnovu snímky The Other Side of the Wind zakúpila streamovacia spoločnosť Netflix.

Posledný film Orsona Wellesa

“Nemôžem tomu ešte celkom uveriť, po 40 rokoch úsilia som veľmi zaviazaný Netflixu za vášeň a vytrvalosť, vďaka ktorej môžeme vojsť do strižne a dokončiť Orsonov posledný film,” uviedol producent Frank Marshall. Vyše 1000 kotúčov negatívov už dorazilo do Los Angeles, kde prebehne postprodukcia.

Film o nadanom starnúcom režisérovi v podaní jeho kolegu Johna Hustona začal Welles pripravovať v roku 1970, avšak pre nedostatok prostriedkov ho nedokončil. Snímka sa vyznačuje improvizáciami a nekonvenčnou produkciou. Od Wellesovej smrti v roku 1985 sa o tento projekt viedli právne spory. Welles je všeobecne považovaný za jedného z najväčších režisérov 20. storočia. Medzi jeho klasické filmy patria napríklad Občan Kane (1941), Skvelí Ambersonovci (1942), Dáma zo Šanghaja (1947), Othello (1952) či Nesmrteľný príbeh (1968). Režisér však zanechal aj množstvo nedokončených projektov.

