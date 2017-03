Premiér Abádí: Boje o Mósul vstúpili do záverečnej fázy

Ohodnoť článok

(TASR) – Iracký premiér Hajdar Abádí dnes uviedol, že iracké vládne jednotky spustili záverečnú fázu svojej operácie na dobytie mesta Mósul od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Boje v poslednej fáze

Na tlačovej konferencii, zvolanej v noci nadnes, Abádí podľa agentúry Reuters vyhlásil, že vojenská operácia je teraz v poslednej fáze. Ako dodal, “Dáiš je už niekoľko dní v obkľúčení na malom území. Jeho dni sú zrátané.” Dáiš je iný názov pre IS. Predseda vlády dodal, že iracké úrady budú s civilistami, ktorých príbuzní bojujú na strane IS, zaobchádzať spravodlivo, ale príslušníci Islamského štátu “budú určite zabití, ak nezložia zbrane.” Spresnil, že tí džihádisti, ktorí sa vzdajú, sa budú zodpovedať za svoje zločiny. Boje o Mósul, ktorý je hlavným mestom severoirackej provincie Ninive, sa začali 17. októbra. Dobyť mesto spod kontroly Islamského štátu (IS) sa usilujú príslušníci irackej armády, kurdských polovojenských jednotiek péšmarga, sunnitských kmeňových jednotiek i Bagdadom schválených šiitských milícií. Zo vzduchu ich podporuje medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi. V januári sa podarilo militantov IS vytlačiť z východnej časti mesta. Miestom bojov je momentálne západný sektor Mósulu.

Strata Mósulu bude pre IS veľkým úderom. Je to najväčšie mesto, aké islamisti ovládli, odkedy sa ich vodca abú Bakr Baghdádí označil aj za hlavu ich samozvaného kalifátu vyhláseného na dobytých územiach Iraku a Sýrie. Tento kalifát vyhlásil Baghdádí v lete 2014 práve v jednej z mešít Mósulu.

Iracká polícia zlikvidovala veliteľa Islamského štátu v starom Mósule