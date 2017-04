Poslanci okolo M.Beblavého navrhujú dvojtýždňovú otcovskú dovolenku

Ohodnoť článok

Bratislava (TASR) – Povinnosť uvádzať mzdu v pracovných inzerátoch či zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Takéto zmeny navrhujú nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Jozef Mihál a Simona Petrík. Do parlamentu predložili trojicu zákonov, ktoré by podľa nich mali priniesť vyššie mzdy ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie a taktiež pomôcť pracujúcim rodičom.

V prvom návrhu sa inšpirovali rakúskou legislatívou

Navrhujú ustanoviť povinnosť uvádzať priamo v inzeráte ponúkanú mzdu, ktorú už následne nemožno podliezť. “Návrh sme pripravili v spolupráci s iniciatívou Pracujúca chudoba a jeho cieľom je posilniť vyjednávaciu pozíciu uchádzačov,” uviedli v stanovisku pre médiá poslanci. Zdôvodnili ho tým, že v súčasnosti väčšina firiem tento údaj neuvádza, a to napriek tomu, že podľa nedávneho prieskumu portálu kariérainfo.zoznam.sk si to želá 99 % uchádzačov a dokonca aj 72 % personalistov.

Druhým návrhom chcú poslanci zaviesť dvojtýždňovú otcovskú dovolenku po narodení dieťaťa. “Otec je v čase po príchode nového člena rodiny nezastupiteľný pri starostlivosti o staršie deti počas pobytu manželky v pôrodnici. Je dokázané, že otcovská dovolenka vedie aj po jej skončení k väčšej angažovanosti otcov na starostlivosti o ich deti,” presvedčení sú poslanci. Zdieľanie rodičovských povinností tiež podľa nich zmazáva znevýhodnenie žien na trhu práce. “Dnes už síce otcovia nárok na materskú majú, no nemôžu si ju vziať počas obdobia, keď je na materskej matka dieťaťa. Otec by tak získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka, by získal nárok na 75 % mzdy zo Sociálnej poisťovne,” priblížili poslanci.

Tretím opatrením je zavedenie možnosti rozdelenia času ošetrovania člena rodiny medzi dvoch ľudí. Zákon dnes ukladá možnosť vyplatenia ošetrovného zo Sociálnej poisťovne len jednej osobe. “Rodičom sa tak neoplatí rozdeliť si túto povinnosť medzi seba. O choré deti alebo starých rodičov sa preto stará len jeden rodič, čo býva obyčajne matka. Zamestnávatelia sa aj preto bránia zamestnávaniu žien s malými deťmi, obávajú sa častých absencií v zamestnaní, čo ženy pracovne znevýhodňuje,” zdôvodňujú návrh poslanci. Rozdelenie doby ošetrovania medzi viacerých členov rodiny by podľa nich prinieslo rodinám viac možností zladenia rodinného a pracovného života.

