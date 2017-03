Poľsko informovalo V4 o kandidatúre Saryusza-Wolského na post europrezidenta

Ohodnoť článok

(TASR) – O vlastnom kandidátovi na post predsedu Európskej rady Poľsko v nedeľu oficiálne informovalo štáty Vyšehradskej skupiny a Beneluxu, uviedol dnes slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Poľsko postavilo vlastného kandidáta, europoslanca Jaceka Saryusza-Wolského. O post sa uchádza doterajší predseda Donald Tusk, ktorý má podporu väčšiny členských štátov.

Tusk má podporu

“Poľský kolega oficiálne všetkých ministrov informoval, že Poľsko má nového kandidáta na túto funkciu, ktorým je, ako viete, europoslanec Jacek Saryusz-Wolski, ale vzhľadom na to, že to je téma, o ktorej budú rozhodovať naši lídri, tak my sme sa jej nejako dlhšie nevenovali,” uviedol Lajčák. Proti kandidatúre poľského europoslanca a zároveň člena Európskej ľudovej strany (EPP) sa vyjadril šéf EPP v europarlamente Manfred Weber, ktorý potvrdil, že straníckym kandidátom ľudovcov je Tusk. Ten vyzval Jaceka Saryusza-Wolského, aby sa kandidatúry vzdal, inak mu pohrozil vylúčením zo strany.

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek vyjadril podporu doterajšiemu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi a vyjadril obavu, že kandidatúra poľského europoslanca by mohla spôsobiť, že by stredná Európa o svojho zástupcu v tejto funkcii prišla. Poľsko ale na kandidatúre Jaceka Saryusza-Wolského trvá a kritizuje expremiéra Donalda Tuska z opozičnej strany Občianska platforma. “Poľský minister zahraničných vecí nám túto skutočnosť oznámil, nebolo to tak, že by nás presviedčal. Ja som presvedčený, že Donald Tusk bol predseda Európskej rady, ktorý rozumel potrebám a záujmom strednej a východnej Európy, a veľmi nerád by som riskoval, že o tohto zástupcu môžeme prísť,” vyhlásil český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek.

Nového predsedu Európskej rady si budú vyberať lídri členských štátov na summite vo štvrtok a piatok. Očakáva sa znovuzvolenie Donalda Tuska, stačí mu získať kvalifikovanú väčšinu hlasov. Doteraz si ale členské štáty vždy zvolili takzvaného prezidenta EÚ jednohlasne.

