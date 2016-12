Ohodnoť článok

Vybrané pošty budú otvorené aj vo vianočnom a novoročnom období

(TASR) – Vybrané pobočky Slovenskej pošty budú otvorené aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Na Štedrý deň bude pre ľudí k dispozícii pošta v bratislavskom obchodnom centre Eurovea od 9.00 h do 11.30 h, tiež v obchodnom centre Central v hlavnom meste od 10.00 h do 11.30 h a pošta v nitrianskom OD Tesco, ktorá bude otvorená od 9.00 h do 11.00 h.

Niektoré pobočky Slovenskej pošty budú otvorené aj počas Vianoc

“V dňoch 25. decembra 2016 a 1. januára 2017 budú všetky pošty zatvorené,” doplnila Silvia Turnerová z odboru komunikácie Slovenskej pošty. Na 2. sviatok vianočný, teda 26. decembra bude otvorená pošta v Košiciach v HM Tesco od 9.00 h do 21.00 h a pošta v Nitre v OD Tesco od 9.00 h do 19.00 h.

Následne budú v pracovných dňoch, teda od 27. decembra do 30. decembra pošty poskytovať služby v aktuálne platných otváracích hodinách. “Na Silvestra, v sobotu 31. decembra 2016 budú pošty pracovať v skrátených otváracích hodinách,” dodala Turnerová. Zároveň bude 6. januára 2017 otvorených šesť pôšt. V Bratislave to budú pošty v obchodných centrách Eurovea (9.00 h – 20.00 h), Shopping Palace (8.00 h – 13.30 h, 14.00 h – 20.00 h) a Central (10.00 h – 20.00 h). V Kežmarku bude otvorená pošta v OD Tesco od 8.00 h do 19.00 h, v Košiciach v HM Tesco od 9.00 h do 21.00 h a v Nitre to bude pošta v OD Tesco od 9.00 h do 19.00 h.

“Informácie o zmenách otváracích hodín nájdu zákazníci zverejnené na výveskách na jednotlivých poštách a aj na webovej stránke Slovenskej pošty posta.sk v časti Aktuálne,” vysvetlila Turnerová.

