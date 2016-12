Ohodnoť článok

NR SR: Od januára sa zruší strop na platenie zdravotných odvodov

(TASR) – Ľudia s vyššími príjmami budú na zdravotných odvodoch platiť viac. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní sa totiž od januára zruší. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Jozefa Valockého (Smer-SD) k novele zákona o zdravotnom poistení, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Tip redakcie: USA: Trump potrebuje prijať 4000 zamestnancov

Do systému by takto malo prísť asi o 82 miliónov eur viac, ako sa plánovalo. Väčšinu takto získaných peňazí chce rezort použiť na “systematickú obnovu nemocníc a nákup zdravotníckej techniky”. Začať s tým plánuje od budúceho roka. “Budeme cítiť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,” povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Opatrenie by sa malo dotknúť asi 15.000 ľudí, ktorých mesačný príjem je vyšší ako 4290 eur.

Zdravotné odvody ušetria peniaze

Na to, aby sa väčšina spomínaných peňazí dostala priamo do nemocníc a nie do zdravotných poisťovní, musí štát od budúceho roka znížiť sadzbu za svojich poistencov. Tá by mala klesnúť na 3,78 percenta z vymeriavacieho základu, uviedol v pozmeňujúcom návrhu člen zdravotníckeho výboru Juraj Blanár (Smer-SD). “Štát by mal tak za svojich poistencov zaplatiť o asi 70 miliónov eur menej. Takto usporené peniaze pôjdu v rámci kapitálových výdavkov na rekonštrukcie a nákup zdravotníckej techniky,” vysvetlil. Do zdravotných poisťovní by tak z asi 82 miliónov eur malo poputovať 12 miliónov.

Zrušenie odvodového stropu kritizovali členovia výboru Jana Cigániková (SaS) a Alan Suchánek (OĽaNO-NOVA). Peniaze sa dajú podľa nich ušetriť aj inak. V systéme zdravotníctva je podľa nich na to dosť priestoru. Financie by podľa rezortu mali byť konkrétne použité na obnovu technického vybavenia, rekonštrukcie budov a ostatných technických zariadení – ako sú urgentné príjmy, diagnostické prístroje, tepelné hospodárstvo, výťahy či parkoviská. Časť z týchto peňazí by mala byť použitá i na vybudovanie detenčného ústavu.

Čítaj tiež:

Festival Vrbovské Vetry 2017 zverejňuje prvých potvrdených interpretov a spúšťa predpredaj.

Nositeľné technológie a online hranie

Podmienky na registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti sa sprísnia