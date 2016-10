Ohodnoť článok

Pietna spomienka na námestí: 26. októbra (TASR) – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Pamiatky zosnulých si dnes podvečer hlavné mesto Bratislava na pietnej spomienke na Námestí M. R. Štefánika opäť uctí obete Dunaja. Okrem tradičného požehnania a následného kladenia vencov na Dunaj bude súčasťou pietneho podujatia aj symbolické zapálenie ohňov a tematické maľovanie do piesku.

Tip redakcie: Cenu za najlepší TV seriál vyhráva…Slovensko

“Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedníctva SR v Rade EÚ, preto sme chceli, aby bolo výnimočné. Aby to nebola len pietna spomienka, ale chceli sme ho povýšiť,” informovala TASR Monika Molnárová z oddelenia marketingu a obchodu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).

Ohne, resp. fakle zapália okrem primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a zástupcu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR aj veľvyslanci krajín, ktorými Dunaj preteká a ktoré táto rieka spája. Okrem Slovenska je to napr. Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko. Súčasťou programu bude tiež tematické vyobrazenie k Spomienke na obete Dunaja, a to prostredníctvom maľovania do piesku. “Umelec bude maľovať obrázky s tematikou Dunaja a jeho obetí, ktoré sa budú zároveň premietať na LED obrazovku,” priblížila Molnárová. Pietnu akciu bude sprevádzať hudobná skupina Longital.

Spomienkovú pietnu slávnosť organizuje hlavné mesto od roku 1991. Podujatie vychádza z tradícií mesta, kde bol život obyvateľov úzko spätý s riekou a najmä rybári boli často vystavení rozmarom vodného živlu. Dnešná pietna spomienka na Námestí M. R. Štefánika sa začína o 18.30 h.

Čítajte tiež:

Akcie Netflixu vyleteli o viac ako 20%

Európsku ekonomiku ohrozujú „zombie“ banky