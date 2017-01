Osud Ameriky je v rukách tohto muža

Ohodnoť článok

Independent: Viceprezident Pence je mostom medzi šialenstom a zdravým rozumom

(TASR) – Spolu s nastupujúcim prezidentom USA Donaldom Trumpom sa 20. januára ujme funkcie aj jeho viceprezident Mike Pence. Analytici sa zatiaľ rozchádzajú v názore, akú úlohu bude tento muž zohrávať v Trumpovej administratíve.

Bude Pence šedou eminenciou?

Niektorí predpovedajú Penceovi úlohu len akéhosi “dobrého policajta” a mediátora, ktorý bude “žehliť” Trumpove prešľapy a zmierňovať napätie vo vzťahu s republikánskou väčšinou v Kongrese. Iní špekulujú, že by sa mohol stať akousi šedou eminenciou Trumpovej administratívy, ktorá bude držať v rukách skutočné páky moci. V tejto súvislosti mnohí komentátori spomínajú na mimoriadne silné postavenie viceprezidenta Dicka Cheneyho, ktorý bol spočiatku kľúčovým spolupracovníkom Georgea W. Busha, šéfa Bieleho domu z rokov 2001-2009.

Pence je na rozdiel od podnikateľa Trumpa skúseným politikom a dlhoročným členom Republikánskej strany. Vo vysokej politike sa aktívne pohybuje už od roku 2001, najskôr ako kongresman a potom ako guvernér štátu Indiana. Od nevypočítateľného a často kontroverzie vzbudzujúceho Trumpa sa tiež odlišuje pevnými kresťansko-konzervatívnymi postojmi, ako aj solídnym a miernym vystupovaním.

Most medzi bláznovstvom a zdravým rozumom

Komentátor britského denníka Independent vyjadruje nádej, že nastupujúci viceprezident bude uprostred zmätku Trumpovej vlády aspoň “slabým hlasom” rozvážnosti a umiernenosti. Pence je podľa Independentu jedinou osobnosťou, ktorá môže zabrániť tomu, aby v novej prezidentskej administratíve úplne neprevládlo šialenstvo, aby úplne nestratila kontakt so štandardnou politikou a realitou. “(Pence) nebude len mostom medzi bláznovstvom a zdravým rozumom. Zdá sa, že bude spojkou medzi Trumpovým Bielym domom a Kapitolom (Kongresom)… Ako taký môže byť jedným z najpotrebnejších, a preto najmocnejších viceprezidentov v histórii,” napísal Independent.

Indície silného postavenia budúceho viceprezidenta sa objavili už v týždňoch pred inauguráciou, keď sa stal Pence jednou s kľúčových osobností Trupmovho prípravného tímu. Jeho úlohou bolo “spovedanie” kandidátov na mnoho vyšších i nižších vládnych funkcií, pričom na viaceré dôležité posty vrátane vedenia Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a ministerstva zdravotníctva USA presadil svojich spojencov. Takéto nadštandardné postavenie viceprezidenta by však podľa denníka Independent mohlo napokon začať Trumpovi prekážať. Pence by v takomto prípade mohol upadnúť do nemilosti a prísť o časť svojho politického vplyvu, ako sa to stalo aj v prípade Cheneyho. Samotný Trump si zatiaľ svojho skúseného viceprezidenta veľmi cení a jeho výber považuje za jedno z najlepších životných rozhodnutí. “Je to naozaj ľudská bytosť vysokej kvality, prvá trieda vo všetkých ohľadoch,” opísal Pencea Trump pre časopis Time.

