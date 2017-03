Rutte: Brexit dostane Britániu do veľkých problémov

Ohodnoť článok

(TASR) – Holandský premiér Mark Rutte v utorok spochybnil britský optimizmus, že odchod z Európskej únie privedie krajinu k lepšej budúcnosti. Varoval Britov, že Spojené kráľovstvo by mohlo utrpieť “potenciálne nenapraviteľné škody”.

S Britániou to môže dopadnúť zle

Nezvyčajne otvorenými slovami adresovanými dlhoročnej spojeneckej krajine, Rutte povedal, že britský hospodársky rast zostal po minuloročnom odhlasovaní tzv. brexitu dobrý iba preto, že klesla hodnota libry. “Ak sa pozriete pod povrch, britská ekonomika utrpí kvôli brexitu potenciálne nenapraviteľné škody,” varoval. Rutte ďalej uviedol, že hlasovanie o brexite už viedlo k “tektonickému posunu” vnútri medzinárodného bankového spoločenstva. Hoci je Londýn ešte stále jedným z najväčších globálnych centier bankovníctva, americké banky sa už pripravujú na odchod z londýnskeho City a prejavili veľký záujem usadiť sa v Amsterdame. “Chcú opustiť Londýn a uvažujú hlavne o Frankfurte alebo Amsterdame,” uviedol.

Britská premiérka avizovala, že do konca marca oficiálne oznámi začatie procesu vystúpenia Británie z EÚ, čím otvorí dva roky rokovaní o podmienkach odčlenenia od zvyšných 27 členských krajín. Potrebuje však uzavrieť novú obchodnú dohodu s EÚ. “Nevidím teraz spôsob, ako môžu v budúcnosti vyjednať novú dohodu s Európou. Nikdy nebude taká dobrá ako to, čo majú teraz,” pokračoval Rutte a dodal, že obchodný vzťah Británie s kontinentom “sa dostáva do ozajstného nebezpečenstva”.

Holandský premiér sa nevyhol ani britskej vnútornej politike. Pripomenul, že predstavitelia Škótska chcú usporiadať ďalšie hlasovanie o jeho nezávislosti v čase, keď bude Británia rokovať o svojom odchode z EÚ. Upozornil tiež, že odchodom z EÚ vznikne pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá rozdelí írsky ostrov. “Politický systém v Londýne sa otriasa vo svojich základoch. To nechcete,” zdôraznil Rutte s tým, že aj niektorí jeho politickí súperi chcú, aby Holandsko odišlo z EÚ.

