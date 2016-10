Ohodnoť článok

Osobný vlak pri New Yorku sa vykoľajil: New York 9. októbra (TASR) – Osobný vlak sa v sobotu vykoľajil neďaleko mesta New York a podľa vyhlásenia guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma je zranených 11 ľudí, ale žiaden z nich vážne. Napísal to dnes portál britského denníka The Guardian.

Predchádzajúce správy hovorili o celkovo 50 až 100 ranených, z ktorých 29 previezli do nemocnice.Vlak s 12 vozňami a so 600 pasažiermi sa vykoľajil približne o 21.00 h miestneho času (03.00 h SELČ). Podľa správ miestnych médií narazil do pracovného vlaku na koľajach približne 32 kilometrov východne od newyorskej štvrte Manhattan, necelých 800 metrov od stanice New Hyde Park.



Medzi zraneniami boli zlomeniny či otras mozgu. Mnohým ďalším ľuďom ľuďom však ošetrili na mieste ľahšie zranenia. Podľa slov hovorkyne polície okresu Nassau, kde k havárii došlo, väčšina z 50 až 100 zranených osôb mala našťastie iba drobné poranenia.

Cestujúci uviedli miestnym médiám, že “po náraze do niečoho sa vlak idúci zvyčajnou rýchlosťou zatriasol, zastavil a za oknami videli iskry”.

Vykoľajili sa prvé tri vagóny vlaku, pracovný vlak po náraze začal horieť, napísal portál britského denníka The Guardian.

Železničnú trať – jednu z najrušnejších v oblasti najväčšieho amerického mesta, New Yorku – po havárii uzatvorili. Prejazdná bude od pondelka.

Minulý mesiac pri havárii prímestského vlaku v železničnej stanici v americkom štáte New Jersey zomrela jedna žena a ďalších 108 osôb utrpelo zranenia.

