Bratislava, 15. novembra 2016 – Samsung Electronics Co. Ltd., popredný oceňovaný inovátor v oblasti spotrebnej elektroniky, polovodičov a telekomunikácií, získal 35 prestížnych ocenení, ktoré budú odovzdané na medzinárodnom veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2017. Ocenenie udeľuje Asociácia Spotrebných technológií (The Consumer Technology Association™).

Ocenenia, ktorých za jedenásť rokov získal Samsung už takmer 350, zvýrazňujú dlhú históriu úspechov v oblasti vývoja prevratných technológií. Produkty prihlásené do kategórie Cena za inováciu posudzujú poprední nezávislí priemyselní dizajnéri, inžinieri a zástupcovia obchodných médií s cieľom vyzdvihnúť výnimočný dizajn a spracovanie v prelomových produktoch spotrebnej elektroniky naprieč 28 kategóriami.

„V Samsungu sa s každým novým produktom snažíme neustále zlepšovať,“ uviedol Gregory Lee, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Samsung Electronics North America. „Veľmi si vážime, že CTA aj priemysel rozpoznáva nás záväzok k inováciám v mnohých oblastiach, a tešíme sa na predstavenie našich noviniek počas veľtrhu CES 2017.“

Produkty Samsung získali jedno ocenenie za „najlepšie inovácie“, jednu cenu za eko-dizajn, a pokrývajú veľa kategórií od TV, mobilných telefónov, domácich spotrebičov, cez nositeľné zariadenia, pamäťové riešenia až po IT technológie. Niekoľko ocenených produktov bude predstavených v rámci veľtrhu CES 2017, ktorý sa koná od 5. do 8. januára 2017, v stánku #15006 umiestnenom v centrálnej hale Las Vegas Convention Center. Niektoré z nich budú navyše predstavené aj počas tlačovej konferencie, ktorá sa uskutoční v stredu 4. januára o 14.00 hod.

Podrobné informácie k niektorým oceneným produktom

Gear S3

sú inšpirované tradičnými hodinkami a umením hodinárskych majstrov, pričom v sebe spájajú nadčasový dizajn s najmodernejšími mobilnými technológiami, vrátane LTE pripojenia, Bluetooth konektivity, Samsung Pay, odolnosti voči prachu a vode IP68 a vstavaného GPS modulu.

ArtPC Pulse

ide o štýlové výkonné modulárne stolové PC, ktoré si môžu spotrebitelia prispôsobiť vďaka jedinečnej funkcii „pulse osvetlenie“, alebo modulom, ktoré rozširujú a personalizujú užívateľskú skúsenosť presne podľa osobných potrieb a preferencií.

Samsung Gear VR

boli vyvíjané v spolupráci so spoločnosťou Oculus, pričom ich hlavným poslaním je byť najpríjemnejšími a najpohodlnejšími VR okuliarmi pre virtuálnu realitu. Ich užívatelia môžu hrať ohromujúce hry, sledovať najlepšie hollywoodske trháky v „súkromnom kine“, byť v kontakte s priateľmi alebo byť priamo v centre diania napínavého thrilleru. Gear VR doslova vťahujú diváka priamo do scény.

Samsung Gear 360

ide o výkonnú hi-res kameru, ktorá umožňuje robiť vysoko kvalitné 360° videá a fotografie, a to vo formáte, ktorý bol až donedávna mimo dosahu pre väčšinu spotrebiteľov či dokonca firiem. Vytváranie pohlcujúcich kľúčových momentov vďaka Samsung Gear 360 nikdy nevyzeralo lepšie a doposiaľ nebolo jednoduchšie.

Samsung 960 PRO SSD 2TB

v sebe snúbi najvyšší výkon a kapacitu medzi spotrebiteľskými SSD diskami založenými na NVMe vo forme M2 s technológiou V-NAND. S 960 PRO udržia používatelia náskok čo do výdrže úložiska, spoľahlivosti a rýchlosti. Vďaka M2 veľkosti sa hodia do ultra tenkých laptopov či počítačov, používatelia si môžu brať svoje súbory kdekoľvek so sebou a vďaka vysokej rýchlosti k nim mať neustály prístup. Vďaka schopnosti zápisu až 1,2 petabytov je jediným SSD diskom na trhu, ktorý vydrží tak obrovské množstvo zapísaných dát.

Samsung 850 PRO SSD 4TB

ako prvý na svete je 2-bitový MLC 4 TB SSD disk vhodný na dramatické zvýšenie výkonu počítača. Vďaka 4TB kapacite majú používatelia na ukladanie súborov oveľa viac priestoru ako kedykoľvek predtým. Najmä užívatelia, ktorí pracujú s dátami veľkých objemov, ako sú tvorcovia obsahu, hráči či iní počítačoví nadšenci, si môžu svoje notebooky či počítače vďaka 850 PRO SSD 4TB upgradovať a prekonať tak obmedzenie hustoty, znížiť spotrebu energie, získať väčšiu podporu na spracovanie náročných aplikácií či zrýchliť načítavanie programov.

