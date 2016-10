Novinky od spoločnosti Apple budú známe 27. októbra

Ohodnoť článok

Už týždne počúvame, ako sa Apple váhavo vyjadruje ohľadom dátumu predstavenia svojich Mac-ov koncom októbra. Podľa zdrojov však už bolo rozhodnuté – štvrtok 27. októbra. Ak teda zháňate nový MacBook, chvíľu ešte počkajte.

Streda to nebude

Apple zvyčajne organizuje akcie v utorky alebo v stredy. Svoju najnovšiu správu o ziskoch však posunuli na utorok 25. októbra, takže tento dátum vypadáva z hry. Prezentácia noviniek firmy Microsoft sa koná 26. októbra, čo znamená, že ani streda neprichádza do úvahy. Úplne sa to síce nevylučuje, no myslím si, že by to zo strany Apple pôsobilo dosť hlúpo. Bude lepšie, keď počkajú ešte ďalší deň.

Na podujatí by sa mali dozvedieť novinky všetci tí, ktorí hľadajú nové modely značky Mac. Veľa sa šepká a hovorí, no najpravdepodobnejšie znejú nové modely 13″ MacBook Air s USB-C vstupmi a nový MacBook Pro s parádnym digitálnym displejom nad klávesnicou a procesormi Skylake Intel. Okrem toho by sa mohli objaviť aj nové iMac-y a samostatný 5K monitor, ktorý by nahradil displej Thunderbolt. Mohol by mať interný grafický procesor, ktorý umožňuje používať obrazovky s vyšším rozlíšením v modeloch MacBook a starších verziách Mac-ov.

Zdroj: www.techcrunch.com

