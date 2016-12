Ohodnoť článok

V USA zverejnili nominácie na Zlaté glóbusy 2017, prvé veľké filmové ceny roka

(TASR) – V USA dnes zverejnili nominácie na filmové a televízne ceny Zlatý glóbus 2017, prvé veľké filmové ceny roka. Výber favoritov na prestížne ocenenie každoročne naznačí aj horúcich kandidátov na Oscary.

Najviac nominácii na Zlatý glóbus má La La Land

Najviac – sedem – nominácií získal muzikál La La Land (réžia Damien Chazelle) – moderné poňatie klasického hollywoodskeho ľúbostného príbehu sprevádzané skvelými pesničkami a veľkolepými tanečnými kreáciami, ktoré vykresľuje vášnivý ľúbostný vzťah od jeho vzniku až po trpké sklamanie. O šesť Zlatých glóbusov sa bude uchádzať životopisná dráma Moonlight režiséra Barryho Jenkinsa, ktorá už získala tri ceny Združenia newyorských filmových kritikov (NYFCC) za najlepšiu réžiu, kameru a herca vo vedľajšej úlohe.

O prestížne sošky v kategórii cudzojazyčný film zabojuje táto pätica snímok: Elle (Francúzsko, réžia Paul Verhoeven), Divines (Francúzsko, réžia Houda Benyaminová), Toni Erdmann (Nemecko, réžia Maren Adeová), Neruda (Čile, réžia Pablo Larraín) a The Salesman (Irán/Francúzsko, réžia Asghar Farhadi).

V kategórii komédia sú nominované filmy La La Land, 20th Century Women (réžia Mike Mills), Deadpool (réžia Tim Miller), Florence Foster Jenkins (réžia Stephen Frears) a Sing Street (réžia John Carney), uvádza sa na oficiálnej stránke Golden Globe Awards.

V kategórii dráma o Zlatý glóbus zabojujú snímky Moonlight (réžia Barry Jenkins), Manchester by the Sea (réžia Kenneth Lonergan), Lion (réžia Garth Davis), Hell or High Water (réžia David Mackenzie) a Hacksaw Ridge (réžia Mel Gibson).

Meryl Streepová si prevezme Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotný prínos. V poradí 74. ročník Zlatých glóbusov sa uskutoční 8. januára v Beverly Hills, podujatie bude moderovať Jimmy Fallon. Predmetné ocenenie sa udeľuje od roku 1944, o nominantoch a víťazoch rozhoduje 90-členná porota z Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA). Ceny sa udeľujú vo vyše 25 kategóriách v oblasti filmu a televízie.

