Do Nemecka sa tento rok nedostalo 20.000 migrantov

Ohodnoť článok

Do Nemecka tento rok nevpustili 20.000 migrantov

(TASR) – Nemecké úrady tento rok zastavili na štátnych hraniciach už takmer 20.000 migrantov. Informovali o tom dnes miestne médiá s odvolaním sa na štatistiky nemeckej polície.

Tip redakcie: Základňu Pearl Harbor navštívil japonský premiér

Počet migrantov sa tento rok znížil

Od januára do novembra 2016 nevpustili do Nemecka celkovo 19.720 migrantov, ktorých nemecké orgány zachytili na hraniciach, letiskách alebo v prístavoch. V tejto bilancii ešte nie sú zahrnuté údaje za december, ktoré ešte neboli spracované.

Tohtoročný počet vrátených migrantov je o viac ako 100 percent vyšší než vlani, keď do Nemecka nevpustili 8913 migrantov. V tohtoročnej bilancii neúspešných migrantov zastavených na nemeckých hraniciach dominujú Afganci (približne 3700), Sýrčania (2100), Iračania (1800) a Nigérijčania (1200).

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere tento týždeň avizoval, že chce predĺžiť kontroly na hranici s Rakúskom, ktoré by aktuálne mali potrvať do februára 2017. Podľa ministra budú kontroly predĺžené “o mnoho mesiacov” a termín ich ukončenia je zatiaľ v nedohľadne. Kontroly na hraniciach s Rakúskom zaviedlo Nemecko v reakcii na vlaňajší masívny prílev utečencov. V roku 2015 ich prišlo do Nemecka až takmer 900.000; tento rok by ich podľa predpovedí úradov malo byť menej než 300.000.

Čítaj tiež:

Čo vaše chute vypovedajú o vašom zdraví a dôvod prečo máte stále chuť na slané, sladké a mastné

24 vecí, ktoré ste pravdepodobne nevedeli o filme “Sám Doma”

Fíni vedia, ako prekonať zimnú depresiu. Toto sú ich triky