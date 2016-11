Ohodnoť článok

Návrh novely zákona o športe

Bratislava 28. novembra (TASR) – Futbal a ľadový hokej by mali byť vyňaté zo spoločného finančného koláča pre národné športové zväzy a mali byť mať zákonom samostatne garantovaný minimálny podiel. Počíta s tým pozmeňujúci návrh koaličných poslancov Dušana Tittela a Tibora Jančulu (obaja SNS), ktorý dnes predložili k návrhu novely zákona o športe s tým, aby finančne pomohli menším zväzom, ako sú futbalový a hokejový.

Financovanie športu plynie z troch zdrojov. Je to z prostriedkov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z výnosov z lotériových hier a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo určené na príspevok na národný športový projekt. Zo spoločného koláča sa v súčasnosti najmenej 80 percent prerozdeľuje medzi uznané národné športové zväzy. Tittel a Jančula navrhujú, aby to bolo najmenej 50 percent pre všetkých okrem hokeja a futbalu. Tie majú mať garantované, že zo spoločného koláča dostanú zvyšných 30 percent, a to minimálne 17 percent futbal a minimálne 13 percent ľadový hokej.

“Ponechaním týchto dvoch športov v spoločnom vzorci na výpočet príspevku vzhľadom na ich popularitu a členskú základňu sa stráca motivácia pre zostávajúce športové zväzy zvyšovať členskú základňu a pracovať s mládežou, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti naplnenia údajov do vzorca,” vysvetlil Tittel s tým, že jeho pozmeňujúci návrh zabezpečí motiváciu rozvoja športov, odstráni disproporcionalitu a zabezpečí primeranosť podmienok financovania jednotlivých športov, ako volejbal, basketbal, cyklistika či hádzaná. O tom, či sa financovanie športových zväzov zmení, by mali poslanci rozhodnúť hlasovaním v utorok (29.11.).

