Brusel 18. novembra (TASR) – Slovenský návrh “efektívnej solidarity” sa stretol medzi členskými štátmi s pochopením a označili ho za dobrý základ pre ďalšiu diskusiu, konštatoval dnes slovenský minister vnútra Robert Kaliňák. Ten vo štvrtok večer na neformálnom stretnutí s únijnými ministrami vnútra hovoril o reforme azylového systému. Dnes predsedá riadnemu zasadnutiu Rady pre vnútorné veci v Bruseli.

“Viaceré krajiny postavili ciele, ktoré má efektívna solidarita naplniť, ani nie tak efektívna solidarita, ako nová reforma dublinského systému,” vyhlásil Kaliňák. Ocenil, že na štvrtkovom neformálnom stretnutí prevládala otvorená debata. Viacero členských štátov podľa neho uviedlo, že solidarita sa nemôže prejavovať len finančne, ale aj konkrétnymi krokmi.

“Ide o to, aby každá krajina poskytla adekvátnu pomoc, a aby to bol prejav solidarity,” vysvetlil slovenský minister. “Efektívna solidarita” nemá byť podľa Kaliňáka založená na tom, že členské štáty Únie si vyberú, aký typ pomoci im vyhovuje poskytnúť, ale musí to byť solidarita v prospech celého spoločenstva.

Kaliňák pripomenul spoluprácu s Rakúskom, v rámci ktorej Slovensko v Gabčíkove ubytovalo 1200 žiadateľov o azyl. “Krajiny tranzitného typu, ako sme napríklad my, môžu prispieť k odľahčeniu krajín najzaťaženejších a myslím, že toto sa stretlo zhodou okolností s veľkým porozumením,” uzavrel slovenský minister.

Dnes budú únijní ministri vnútra rokovať o systéme EÚ pre cestovné informácie a povolenia známom pod anglickou skratkou ETIAS. Ten sa týka ľudí, ktorí do Únie prichádzajú zo štátov bez vízovej povinnosti. Systém umožňuje robiť predbežné kontroly cestujúcich a v prípade potreby problémovým osobám vstup do EÚ odoprieť.

Ministri dnes vyhodnotia, ako sa darí zlepšovať výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti spravodlivosti a vnútra. Budú tiež rokovať o budúcnosti Schengenského informačného systému a preberú implementáciu smernice o osobných záznamoch cestujúcich v leteckej doprave, ktoré má za cieľ zvýšenie bezpečnosti. Predmetom rokovaní bude aj boj proti terorizmu.

