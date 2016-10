Ohodnoť článok

Bratislava 26. októbra (TASR) – Súčasťou migračnej vlny, jednej z najväčších výziev, ktorým je Európa nútená čeliť, je aj veľké množstvo detí. Utekajú najmä pred konfliktami, chudobou, či extrémnymi klimatickými podmienkami. Niektoré cestujú spolu s rodinami, no veľká časť bez akéhokoľvek sprievodu. Práve tie pritom patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva na svete.

Tip redakcie: Mesto na konci sveta

Poslanci Európskeho parlamentu sa preto v rámci dnešného plenárneho zasadnutia budú zaoberať problematikou ochrany týchto detí, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. „Ich práva by mal zaručovať dohovor o právach dieťaťa. Bohužiaľ sa ho však nie vždy darí dôsledne napĺňať. Deti prichádzajúce samostatne, často bez dokladov sú najľahším terčom pre násilie, pašovanie, či vykorisťovanie,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Európska komisia predstavila v tejto oblasti niekoľko stratégií a zámerov. Zatiaľ sa však mnohé aj z dôvodu nedostatočnej vôle niektorých členských štátov nedarí napĺňať.

„Deti, nech utekajú odkiaľkoľvek, sú vždy obeťami, nemôžu sa stávať ešte aj obeťami populizmu. Musí existovať jednoznačný, komplexný a spoločný prístup, ktorým zabránime ich zneužívaniu,“ zdôraznila poslankyňa. Mali by mať zaručený prístup ku vzdelaniu. V prípade že sa im podarí získať azyl im totiž práve to najlepšie pomôže pri zaradení sa do spoločnosti. „Rovnako potrebujú prístup k zdravotnej starostlivosti a psychologickej podpore, tak aby sa mohli čo najskôr preniesť cez hrôzy a traumy, ktorým boli už v tak mladom veku vystavené,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Čítajte tiež:

Kvôli profilovej fotke na LinkedIn vás nezamestnajú

Lesk a bieda kuriérov

Comments

comments